تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة التايجر

المقادير

- طحين : 3 اكواب (منخل)

- سكر : كوب ونصف

- الزيت النباتي : ثلاث أرباع الكوب

- حليب : كوب

- البيض : 3 حبات

- الفانيليا : ملعقة كبيرة (سائلة)

- بيكنج بودر : 2 ملعقة كبيرة

- بودرة الكاكاو : 3 ملاعق كبيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

الطريقة:

سخني الفرن عند درجة حراراة 180.

اخفقي البيض والسكر بالمضرب الكهربائي حتى يُصبح الخليط خفيفًا وفاتح اللون.

أضيفي الفانيليا والزيت واخفقي.

أضيفي الحليب واخفقي ثم أضيفي الدقيق والبيكنج باودر والملح واخفقي.

اقسمي العجين إلى نصفين، نصف أضيفي إليه الكاكاو وقلبيه جيدًا، حتى يذوب الكاكاو تمامًا، والنصف الآخر اتركيه كما هو بلونه الأبيض.

ادهني قالب الكيك بالزبدة ورشة طحين.

ضعي مغرفة من خليط الكيك الأبيض في منتصف الصينية، ثم مغرفة من خليط الكيك بالكاكاو، ثم أعيدي العملية لمرات متتالية، وهكذا بالتبادل حتى تنتهي من كمية الكيك باللونين.

ضعي الصينية في الفرن عند درجة حرارة 180 لمدة 40 – 45 دقيقة، أو حتى إجراء اختبار النضوج.

ازيلي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد لمدة 10 دقائق ثم ضعيه في طبق التقديم واتركيه ليبرد تماماً وقطعيه وقدميه.

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