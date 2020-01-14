تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سحلب بالقشطة

المقادير

- سحلب : نصف ملعقة صغيرة

- القشطة : ربع كوب

- حليب : كوب ونصف (سائل)

- سكر : ربع كوب

- القرفة : 2 ملعقة صغيرة (مطحونة) الطريقة: في قدر على نار متوسطة، سخني الحليب ثمّ أضيفي السحلب والسكر والقشطة.

حرّكي المكونات حتى تتداخل.

استمري بالتحريك حتى يكثف قوام المزيج.

اسكبي السحلب في أكواب التقديم ثم زيّني الوجه بالقرفة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير السحلب السوري تعرفي على طريقة إعداد وتحضير لفائف القرفة المقرمشة

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