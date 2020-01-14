القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الزبدة : ثلاث أرباع الكوب (طرية)

- سكر : ربع كوب

- البيض : 1 حبة

- دبس التمر : ربع كوب

- طحين : كوبان وربع

- الزنجبيل : 2 ملعقة صغيرة (مجفف ومطحون)

- بيكنج صودا : ملعقة صغيرة

- القرفة : ثلاثة أرباع الملعقة الصغيرة (مطحونة)

- القرنفل : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- ملح : ربع ملعقة صغيرة الطريقة: اخفقي الزبدة والسكر في الخفاقة الكهربائية حتى يصبح المزيج هشاً وكريمياً.

أضيفي البيض والدبس واخفقي جيداً.

اخلطي الطحين مع القرفة والزنجبيل والقرنفل والبيكنج صودا والملح في وعاء.

أضيفي مزيج الطحين لمزيج البيض والدبس والسكر والزبدة واخفقي حتى تتكون عجينة طرية وناعمة.

بطني صينية الكوكيز بورق الزبدة وسخني الفرن على حرارة 350 درجة.

اصنعي كرات متوسطة الحجم من الكوكيز وضعيها في الصينية.

أدخلي الصينية للفرن لمدة 12 دقيقة حتى يصبح الكوكيز ذهبي اللون.

ازيلي الصينية من الفرن واتركي الكوكيز ليبرد قليلاً وقدميه دافئاً أو بارداً حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير وافل الشوفان بالقرفة تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سموذي الفواكة والزنجبيل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز الزنجبيل الطري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.