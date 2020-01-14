تعرفي على طريقة إعداد وتحضير وافل الشوفان بالقرفة

المقادير

- طحين : كوب وثلاثة ارباع الكوب

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : ملعقة كبيرة

- الشوفان : 2 كوب

- بذور الكتان : 3 ملاعق كبيرة

- القرفة : 2 ملعقة كبيرة

- السكر البني : ملعقة كبيرة

- البيض : 2 حبة

- زبادي : كوب

- كريمة الطبخ : كوب

- سمن نباتي : ربع كوب

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

الطريقة:

في وعاء كبير، اخلطي كل من الطحين، الملح، الباكينج بودر، الشوفان، بذور الكتان، القرفة، السكر البني، وقلبيهم جيداً.

اخفقي البيض مع الزبادي وكريمة الطهي في وعاء صغير حتى يتجانسوا تماماً.

أضيفي الخليط الثاني إلى الخليط الأول، مع إضافة السمن، ثم استخدمي المضرب الكهربائي لمدة 3 دقائق للحصول على خليط متجانس.

سخني جهاز الوافل وادهنيه بالقليل من الزيت وضعي مقدار مناسب من العجين ثم اقلبيه على الجهة الأخرى حتى يتحمر ويصبح ذهبي اللون.

قدميه مع الفواكه الطازجة.

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