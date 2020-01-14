تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الزبادي بالشربات

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الزبدة : كوب (طرية بحرارة الغرفة)

- سكر : 2 كوب

- البيض : 2 حبة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- برش البرتقال : ملعقة صغيرة

- طحين : كوبان وربع

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- لبن زبادي : كوب

- بيكنج صودا : نصف ملعقة صغيرة

- شيرة : كوب ونصف (شربات) الطريقة: سخني الفرن على حرارة 325 درجة.

جهزي قالب الكيك مقاس 9 انش وادهنيه بالزبدة ورشة طحين.

اخفقي السكر والزبدة في الخفاقة الكهربائية حتى يصبح المزيج كريمي.

أضيفي البيض الواحدة تلو الأخرى مع الخفق ثم أضيفي الفانيلا وعصير الليمون واخفقي.

اخلطي الطحين مع البيكنج باودر والملح.

أضيفي خليط الطحين لخليط البيض والزبدة بالتناوب مع الزبادي حتى تمتزج المكونات ويصبح الخليط ناعماً.

صبي المزيج في قالب الكيك المجهز وأدخليه الفرن لمدة 50-60 دقيقة أو حتى ينضج الكيك.

أخرجي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد مدة 10 دقائق ثم ضعيه في طبق التقديم.

اضنعي ثقوب بواسطة شوكة صغيرة على وجه الكيك ووزعي الشربات فوق الكيك وهو دافئ.

اتركي الكيك ليبرد ثم قطعيه وقدميه دافئاً أو بارداً حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الموكا بالفانيليا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير لقيمات

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