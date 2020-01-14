تعرفي على طريقة إعداد وتحضير لقيمات

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- طحين : كوب

- حليب بودرة : 2 ملعقة كبيرة

- خميرة : ملعقة صغيرة

- النشاء : ملعقة كبيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- ماء دافئ : كوب

- الزيت : غزير (للقلي)

- شيرة : 3 اكواب (قطر)

- فستق حلبي : ملعقة كبيرة (مطحون) الطريقة: اخلطي الطحين مع النشا والخميرة والملح والحليب البودرة في وعاء واسع.

أضيفي الماء الدافئ، واعجني المزيج حتى تتكون عجينة طرية ولينة.

غطي الوعاء واتركيه في مكان دافئ لمدة 30 دقيقة حتى تتخمر العجينة ويتضاعف حجمها.

سخني الزيت في قدر على نار عالية.

ضعي العجين في كيس حلواني وقصي طرفه قليلاً، وصبي في الزيت كرات صغيرة من العجين بواسطة مقص أو ملعقة حتى تتشكل الكرات.

قلبي اللقيمات في الزيت حتى تتحمر وتصبح ذهبية اللون.

ضعي اللقيمات وهي ساخنة في القطر البارد ثم صفيها وضعيها في طبق التقديم وزعي الفستق الحلبي وقدميها ساخنة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مفروكة الفستق بالقشطة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير المهلبية بالحليب

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