تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلو الكاكاو

المقادير

- دقيق : نصف كوب

- الزبدة : نصف كوب (أو أقل بقليل)

- سكر : نصف كوب

- صفار البيض : 2 حبة

- عصير البرتقال : 1 حبة (وبرش البرتقال)

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- الكاكاو : 3 ملاعق كبيرة

الطريقة:

1. تخفق الزبدة مع السكر حتى يتجانس ويصبح خليط كريمي.

2. أضيفي صفار البيضتين مع الاستمرار في الخفق، ثم ضيفي بشر وعصير البرتقال والفانيليا مع الاستمرار في الخفق حتى يصبح الخليط كريـمي.

3. اخلطي الدقيق والكاكاو مع البكينج بودر وضيفيهم إلى الخليط بالتدريج واعجنيها بيديكِ أو بملعقة خشب.

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4. كوّري العجينة كلها كورة واحدة ثم ضعيها في الثلاجة لمدة نصف ساعة ثم افردي العجينة وقطعيها بقطاعة البسكويت بأي شكل تريدين.

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