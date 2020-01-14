تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ممبار

المقادير

- للحشو :

ممبار : كيلو (منظف جيدأً)

عصير الطماطم : ليتر

البصل : نصف كيلو (مبشور ناعم)

فلفل أسود : ملعقة كبيرة

سبع بهارات : ملعقة كبيرة

حبهان : 3 حبات

بودرة القرفة : ملعقة كبيرة

بابريكا : ملعقة كبيرة

الشطة : حسب الرغبة

ملح : حسب الرغبة

الزيت النباتي : كوب

الزيت النباتي : ليتر (للقلي)

البقدونس : كوب (مفروم ناعم)

الكزبرة : كوب (مفروم ناعم)

الشبت : كوب (مفروم ناعم)

الأرز المصريّ : كوب (مغسول جيداً)

معجون الطماطم : ملعقة كبيرة

- للشوربة :

الماء : كوب

ملح : حسب الرغبة

ورق غار : أوراق

حبهان : حبات

فلفل أسود : حبات

لومى : 1 حبة

طماطم : 1 حبة (مفرومة)

البصل : 1 حبة (مفرومة)

الجزر : 1 حبة (مكعبات)

اعواد الكرفس : حسب الرغبة

الثوم : 4 فصوص

الطريقة:

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1- في قدر علي النار نقوم بوضع القليل من الزيت والبصل المفروم، ونقلب حتى يصبح لونه ذهبياً، ثم نضيف عصير الطماطم ومعجون الطماطم.

2- نترك الخليط حتي يتجانس ويصبح ذو قوام سميك، ثم نقوم بإضافة معلقة كبيرة من الفلفل الأسود، بهارات مشكلة، هيل، قرفه، بابريكا، شطه، وملح حسب الرغبة، ونطفىء النار تحت القدر

3- بعد ان يبرد الخليط نضيف الارز المصري و 1 كوب من البقدونس، والكزبرة، والشبت (مفروم ناعم) ونقوم بتحريك المكونات جيداً.

4- نبدأ بعمل الشوربة من خلال وضع 4 أكواب من الماء والطماطم، الكرفس، الثوم، البصل، الجزر، لومي، فلفل أسود، حبهان، ورق الغار، وملح حسب الرغبة، وتترك حتى الغليان.

5- نقوم بحشو الممبار ( الفوارغ ) بالخلطة.

6- نسلق الممبار ( الفوارغ ) في الشوربة المغلية لمدة 30-40 دقيقة

7- نترك الممبار في الهواء حتى يجف قليلاً، ثم نقوم بقلي الممبار ( الفوارغ ) في زيت غزير، من دون التقليب كثيراً حتى لا يتشقق.

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