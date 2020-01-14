تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرز بالليمون والزعفران

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الأرز قصير الحبة : 2 كوب (منقوع ومصفى)

- سمن : ملعقة كبيرة

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة كبيرة

- ماء ساخن : 4 اكواب

- برش ليمون : ملعقة صغيرة

- الزعفران : ربع ملعقة صغيرة الطريقة: سخني السمن والزيت في قدر غير لاصق على نار متوسطة.

أضيفي الأرز والزعفران وبرش الليمون وقلبي لمدة 5 دقائق حتى يتحمص الأرز قليلاً.

أضيفي الملح والماء الساخن واتركيه حتى يغلي.

خففي النار وغطي القدر واتركيه لمدة 20 دقيقة حتى ينضج الأرز.

قدميه ساخناً إلى جانب اللحم أو الدجاج المشوي حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج بالزعفران تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرز المكسيكي

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