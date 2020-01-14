تعرفي على طريقة إعداد وتحضير محشي كرنب بالطماطم

المقادير

- كرنب : 1 حبة (ملفوف / كبير الحجم)

- الأرز المصريّ : كوب ونصف (مغسول ومنقوع ومصفى)

- الكزبرة : ربع كوب (طازجة ومفرومة)

- بقدونس : ربع كوب (طازج ومفروم)

- الشبت : 2 ملعقة كبيرة (طازج ومفروم)

- البصل : 1 حبة (مفروم ناعم)

- الثوم : 3 فصوص (مهروس)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- الكمون : ربع ملعقة صغيرة (مطحون)

- مرق خضار : 2 كوب

- معجون الطماطم : 3 ملاعق كبيرة

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

الطريقة:

ازيلي رأس الكرنب وقطعي أوراق الكرنب ثم ضعيها في ماء مغلي مع القليل من الملح والكمون وقطعيها بالحجم المناسب.

لتحضير الحشوة: في مقلاة كبيرة الحجم، سخني الزيت وقلبي البصل المفروم حتى يصبح طرياً وشفافاً.

أضيفي الثوم واتركيه حتى تفوح رائحته ثم أضيفي ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم وقلبي سريعاً.

نكهي بالفلفل الأسود، الكمون، مع التقليب المستمر.

اتركي المزيج على النار حتى تغلي الصلصة.

خففي النار ثم أضيفي الأرز، البقدونس، الكزبرة والشبت. قلبي حتى تتداخل المكونات ثم ارفعي الحشوة عن النار واتركيها حتى تبرد.

ضعي القليل من ورق الكرنب فى قعر القدر.

افردي ورقة كرنب على سطح صلب وضعي القليل من الأرز وسطها ثم لفيها.

أعيدي الكرة حتى الإنتهاء من كمية الحشوة ثم رصي لفائف الكرنب في القدر.

اغلي المرق مع ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم ثم اسكبي المزيج فوق المحشي مع تحريك القدر ليصل المرق إلى القعر ويغطي اللفائف بالكامل.

ضعي القدر على نار قوية حتى الغليان ثم خففي الحرارة واتركي المحشي حتى ينضج.

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