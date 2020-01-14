تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مقلوبة الخضار

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الأرز المصريّ : 2 كوب (مغسول ومنقوع)

- سمن : ملعقة كبيرة

- صدر الدجاج : 4 صدور (مسلوق)

- الباذنجان : 1 حبة (مقطع مكعبات كبيرة ومقلي)

- الجزر : 1 حبة (كبير الحجم / مقطع دوائر ومقلي)

- البطاطس : 1 حبة (كبيرة الحجم / مقطعة دوائر ومقلية)

- ملح : ملعقة كبيرة

- طماطم : 3 حبات (كبيرة الحجم / مقشرة ومقطعة دوائر)

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- بهارات مشكلة : ربع ملعقة صغيرة

- الكركم : ربع ملعقة صغيرة

- مرق دجاج : 3 أكواب ونصف

- لوز : ربع كوب (محمص / للتزيين) الطريقة: ادهني ملعقة السمن في قدر غير لاصق ووزعي الطماطم فوقها ثم ضعي الدجاج المسلوق.

وزعي الباذنجان ثم البطاطس ثم الجزر في القدر.

تبلي الأرز بالملح والفلفل الأسود والبهارات والكركم جيداً.

أضيفي الأرز فوق الخضار ووزعي المرق وضعي القدر على نار متوسطة حتى يغلي.

خففي النار وغطي القدر واتركيه لمدة 25 دقيقة حتى تنضج.

اقلبي القدر في طبق واسع ووزعي اللوز المحمص وقدميها ساخنة إلى جانب السلطة أو اللبن الزبادي حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة الفاصوليا البيضاء بالجزر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرز المكسيكي

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