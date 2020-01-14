تعرفي على طريقة إعداد وتحضير محشي الكوسا التركي

المقادير

- الصوص الأحمر :

معجون الطماطم : ملعقة كبيرة

الماء : نصف كوب

- الصوص الأبيض :

لبن زبادي : نصف كوب

لبن زبادي : نصف كوب

ثوم بودرة : رشّة

ملح : حسب الرغبة

- الكوسا : 4 حبات

- لحم مفروم : 250 غراماً

- البصل : 1 حبة (كبير الحجم / مفروم)

- معجون الطماطم : ملعقة كبيرة

- الزيت : نصف كوب

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أحمر : نصف ملعقة صغيرة

- الكمون : ملعقة كبيرة

- ريحان : ملعقة كبيرة

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الطريقة:

قشّري الكوسا وافرمي البصل وضعيهما جانباً.

الحشوة: في وعاء، اخلطي اللحم والبصل وملعقة من معجون الطماطم والملح والفلفل الأسود والأحمر والكمون والريحان والزيت وحركي المكونات جيداً.

نقطع الكوسا المقشرة قطعتين أو ثلاث ونحفرها من طرف واحد مع ترك القاعدة كي لا تخرج منها الحشوة.

نضع الحشوة داخل كل قطعة من الكوسا ونرتب قطع الكوسا المحشي في قدر عميق على أن يكون وجهها للأعلى.

نذوب ملعقة معجون الطماطم بالقليل من الماء ونحركها جيداً ثم نضعها فوق قطع الكوسا ثم نضع ماء في القدر بحيث يغمر القطع ونضع طبق زجاجي فوقها كي لا تتحرك بالمرق.

نغطي القدر ونضعه على نار عالية لحوالي 40 دقيقة حتى تنضج.

أثناء ذلك نحضر الصوص الأبيض فنضع اللبن الزبادي في وعاء ونخلطه مع الثوم والملح جيداً.

نضع الكوسا في طبق التقديم ونضع فوقه صوص اللبن.

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