تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الديك الرومي بالفرن

المقادير

- التتبيلة :

البصل : 2 حبة

طماطم : 2 حبة

سكر : 2 ملعقة كبيرة (أو عسل)

صلصة الصويا : 6 ملاعق كبيرة

الليمون : 1 حبة

القرفة : ملعقة كبيرة

جوزة الطيب : 1 حبة (مبشورة)

الكاتشاب : 2 ملعقة كبيرة

صلصة طماطم : 2 ملعقة كبيرة

ملح : حسب الرغبة

فلفل أسود : حسب الرغبة

حبهان : 4 فصوص

- ديك الرومي : 1 حبة (ديك رومي كامل)

- خضار مشكلة : حسب الرغبة

الطريقة:

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اغسلي الديك الرومي جيداً، صفّيه ثمّ جفّفيه.

قطّعي الطماطم والبصل والليمون الحامض إلى شرائح عريضة وضعيها في وعاء الخلاط الكهربائي.

أضيفي السكر وصلصة الصويا وجوزة الطيب والكاتشاب وصلصة الطماطم.

نكّهي بالملح والفلفل والحبهان واخفقي جيداً حتى تتجانس المكوّنات.

تبّلي الديك الرومي بالمزيج، غطّيه وأدخليه إلى الثلاجة لـ12 ساعة.

صفّي الخضار المشكّلة على الصينية، ضعي عليها الديك الرومي وغطّيه بورق قصدير.

أدخلي الصينية إلى الفرن واتركيها على حرارة مرتفعة لـ30 دقيقة.

خفّفي الحرارة حتى تصبح متوسّطة واتركي الديك الرومي في الفرن لحوالي 3 ساعات ونصف حتى ينضج.

أزيلي ورق القصدير وأعيدي الصينية إلى الفرن لـ30 دقيقة إضافية حتى يحمر.

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