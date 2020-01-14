تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حمص بالقرع والثوم

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- الطحينية : 2 ملعقة كبيرة

- الثوم : 3 فصوص

- ملح : ثلاثة أرباع الملعقة الصغيرة

- حمص : علبتين (حبّ / مغسول ومصفى)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة صغيرة

- القرع : علبة (مهروس)

- الكمون : ملعقة صغيرة (مطحون)

- بابريكا : نصف ملعقة صغيرة

- البذور : 2 ملعقة كبيرة (بذر القرع / محمص) الطريقة: اخلطي الطحينية مع عصير الليمون والثوم والملح في محضرة الطعام حتى يصبح المزيج متجانساً.

أضيفي الحمص والزيت والقرع واهرسي حتى يصبح المزيج ناعماً.

أضيفي الكمون والبابريكا واخلطي.

ضعي المزيج في طبق التقديم وزينيه بحبوب القرع وزيت الزيتون.

قدميه إلى جانب الكراكر أو الخبز المحمص حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة جزر بالثوم تعرفي على طريقة إعداد وتحضير اللحم بصوص الكمون

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