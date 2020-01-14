تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أرز صيني

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الأرز : كوب ونصف (مطبوخ)

- زيت السمسم : ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (حجم صغير / مفروم فرماً خشناً)

- البصل الأخضر : ربع كوب (مفروم فرماً خشناً)

- الفلفل الاحمر الحار : ربع كوب (مفروم فرماً خشناً)

- الجزر : ربع كوب

- صلصة الصويا : ملعقة كبيرة

- البيض : 1 حبة (مخفوق)

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة الطريقة: ضعي مقلاة على حرارة متوسطة. أضيفي زيت السمسم، البصل، الفلفل الأحمر الحارّ والجزر. قلّبي المكونات حتى تذبل.‏

‏ اجمعي الخضراوات في زاوية من المقلاة. أضيفي البيضة المخفوقة في القعر واخفقيها جيداً حتى تنضج. قلّبي المكونات.‏

‏‏ أضيفي الأرز إلى المزيج. زيدي صلصة الصويا. نكّهي بالملح والفلفل الأسود. قلّبي المكونات حتى تتداخل النكهات ثمّ ‏أضيفي البصل الأخضر. ‏

‏ أزيلي المقلاة عن النار وقدّمي الطبق ساخناً على سفرتك. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة الفاصوليا البيضاء بالجزر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرز المكسيكي

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