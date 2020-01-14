شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض التهاب «اللوزتين» للأطفال.. ومتى ينبغي استئصالهما؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

التهاب اللوزتين لدى الأطفال من المشاكل الصحية التي تؤرق الوالدين، وتؤثر سلبيا على صحة الطفل، خاصة مع الالتهاب المتكرر حيث يضطر الأطباء أحيانا لاستئصالهما.

وفي هذا السياق، قال الدكتور أولريش فيجلر إن الاستئصال ينبغي ألا يكون الخيار الأول لعلاج التهاب اللوزتين لدى الأطفال، وذلك للحفاظ على وظيفة الحماية، التي تؤديها اللوزتان، من ناحية، ولتجنب المضاعفات المحتملة مثل النزيف من ناحية أخرى.

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وأوضح طبيب الأطفال الألماني أنه يمكن التفكير في اللجوء إلى الاستئصال في حال إصابة الطفل بالتهاب اللوزتين بشكل متكرر، وذلك بمعدل لا يقل عن 5 أو 6 مرات في العام، وتبعاً للحالة يمكن الاكتفاء بالاستئصال الجزئي للوزتين للحفاظ على الوظيفة المناعية وللحد من خطر المضاعفات.

وأشار فيجلر إلى أن التهاب اللوزتين هو التهاب بكتيري أو فيروسي يصيب اللوزتين، تتمثل أعراضه في تورم اللوزتين واحمرارهما بشدة واحتقان الحلق وصعوبات البلع وتورم الغدد اللمفاوية بالعنق والشعور بآلام بها، بالإضافة إلى الحمى (أعلى من 38 درجة مئوية) والصداع والتعب والإعياء.