تعرف عل أهم وابرز فوائد الفلفل البارد

ينتمي صنّف الفلفل البارد أو الفلفل الرومي أو الفليفلة الحولية (بالإنجليزيّة: Capsicum) إلى نباتات الفصيلة الباذنجانية التي تختلف ثمارها من حيث الشكل، والحجم، واللون وتضم أيضاً الطماطم، والفلفل الحارّ، وغيرها من النباتات، ولهذا الفلفل عدة ألوان منها؛ الفلفل الأحمر، والأخضر، والبرتقالي، والأصفر.بالإضافة إلى أنّ هذا النبات ينمو في ظروف مناخيّة استوائيّة، ويمكن أن يصل طول شجرة الفلفل إلى ما يقارب ثلاثة أمتار.

كما تحتوي ثمار الفلفل على بذور بيضاء، ومن الجدير بالذكر أنّ هذا الفلفل يُعدّ من الأطعمة الصحيّة التي يمكن إضافتها إلى النظام الغذائي

فوائد الفلفل البارد

يمتاز الفلفل البارد باحتوائه على العناصر الغذائيّة، والمركّبات المختلفة التي تعزّز الصحّة، وفيما يأتي بعض الفوائد الصحيّة التي ترتبط بتناول الفلفل البارد:[٣][٢]

تقليل ضغط الدم المُرتفع:

حيث بيّنت الدراسات أنّ مختلف أنواع الفلفل البارد تثبُط الإنزيم المحوّل للأنجيوتنسين (بالإنجليزيّة: Angiotensin converting enzyme)، ممّا يعيق من إنتاج الأنجيوتنسين II (بالإنجليزيّة: Angiotensin II)؛ وهي مادة تسبّب تضييق الأوعية الدموية والشرايين، وتؤدّي إلى ارتفاع ضغط الدم، وبالتالي فإنّ تناول الفلفل البارد يساهم في توسيع الشرايين والأوعية الدموية، وتقليل ضغط الدم.

تعزيز صحّة القلب والأوعية الدمويّة:

إذ بيّنت الدراسات أنّ تناول الفلفل البارد بشكل مُنتظم يساعد على العلاج والسيطرة على عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب؛ مثل: مرض السكري من النوع الثاني، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، كما أنّ احتواء هذا الفلفل على كميّات كبيرة من مضادات الأكسدة يقلّل الإجهاد التأكسدي مما يحافظ على صحّة القلب، وبالتالي يمكن أن تساهم إضافة الفلفل البارد للنظام الغذائي اليومي في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

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ضبط مرض السكّري:

حيثُ إنّ مضادّات الأكسدة في الفلفل البارد تكافح الإجهاد التأكسدي وتضبط مستويات السكر المرتفعة في الدم، ويرتبط الارتفاع في الإجهاد التأكسدي بزيادة خطر الإصابة بمضاعفات السكري، وبالإضافة إلى ذلك فإنّ هذا النوع من الفلفل وبالأخصّ الفلفل الأخضر يحتوي على إنزيم يبطئ امتصاص الجلوكوز في الجسم؛ ممّا يُعيق الارتفاع الحاد في مستوياته في الدم، ومن جهةٍ أخرى فإنّ الفلفل الأصفر قد يقلّل تلف الأنسجة وغيرها من المضاعفات المُرتبطة بمرض السكري.

تعزيز المناعة:

حيث يحتوي الفلفل البارد على مركب الكابسيسين (بالإنجليزية: Capsaicin) الذي يمتاز بخصائصه الدوائيّة، كما يحتوي الفلفل الأحمر على فيتامين ب6، وفيتامين أ، وفيتامين ج؛ مما يساعد على تعزيز صحة جهاز المناعة، ومن الجدير بالذكر أنّ ضعف المناعة يمكن أن يزيد الإجهاد التأكسدي ممّا يسبّب العديد من الأمراض.

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