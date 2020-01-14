تعرف علي أفضل أطعمة للحفاظ علي قوة النظر

القاهرة - لايف ستايل
يعتقد البعض أن ضعف النظر مسألة حتمية مع التقدم بالعُمر، لكن وفقاً لدراسات وتقارير طبية هناك مجموعة من المغذيات إذا حصلت على ما يكفي منها يقل ضعف البصر الذي يحدث مع الشيخوخة بنسبة 25 بالمائة. هذه المغذيات هي: الزنك، والنحاس، وفيتامين “سي”، وفيتامين “إي”، وبيتا كاروتين التي تتحول في الجسم إلى فيتامين “أ”.
لتحمي عينيك من الأمراض تناول الأسماك والبيض والبقول والمكسرات
وقد بينت دراسات أخرى أن توليفة أخرى من المغذيات تحمي العيون من الأمراض وتحافظ على إبصار قوي. إليك أهم الأطعمة التي تحافظ على صحة العيون وقوة البصر:
* الأسماك الغنية بدهون أوميغا3، مثل: السلمون والتونة والمكاريل والسردين والأنشوجة.
* المكسرات والبقول، وخاصة البندق والكاجو والجوز والعدس.
* الفراولة (الفريز) والتوت والحمضيات مثل الليمون (الحامض) والبرتقال والجريب فروت.
* الخضروات الورقية مثل السبانخ والملوخية والخس.
* البطاطا الحلوة.
* الجزر.
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