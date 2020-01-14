تعرف علي أهم أسباب التهاب الكبد الحاد

يوجد الكبد في الجزء الايمن العلوي من البطن وله العديد من الوظائف التي يقوم بها من ضمنها أنه يعمل على تصفية السموم في الجسم، كما أنه سبب في انتاج الصفراء في الجسم، إضافة إلى انتاج الكربوهيدرات، والدهون، والبروتينات، ويوجد العديد من الاسباب المختلفة التي تؤدي إلى التهاب الكبد الحاد ومن أهمها أنه يمكن أن يكون سبب في عدوى فيروسية، وسوف نحدثكم في الاسطر القادمة عن أهم المعلومات التي ترغب في معرفتها حول التهاب الكبد الحاد.

الاسباب التهاب الكبد الحاد الغير معدية

يوجد بعض الاسباب التي تؤدي إلى مشكلة التهاب الكبد الحاد والتي تتمثل فيما يلي:

الاسراف في تناول الكبد حيث أن الكحول يؤثر على خلايا الكبد، وبالتالي فإنه سيكون سبب في تلف الكبد.

أيضًا تناول جرعة زائدة من الادوية المختلفة وهذا الأمر يكون سبب في إصابة الجسم بالسموم، وبالتالي تكون سبب في التهاب الكبد.

يمكن أن ينتج عن مهاجمة الجهاز المناعي له حيث أنه يخطئ به على أن جسم ضار ويبدأ في مهاجمته.

يوجد بعض العلامات التي تدل على أن الشخص يعاني من التهاب الكبد الحاد وعند ملاحظة هذه الاعراض يجب أن يحرص على الذهاب إلى طبيب متخصص على الفور،

وتتمثل هذه الاعراض فيما يلي:

الاصابة بنفس اعراض الانفلونزا.

تغير لون كلًا من البول والبراز فيصبح البراز شاحب بشكل ملحوظ، أما البول فيصبح داكن اللون.

فقدان الشهية بشكل ملحوظ، والذي يكون سبب في فقدان الوزن.

الشعور بألم شديد في البطن.

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تغير لون الجلد ولون العينين وتحولهمها إلى لون أحمر.

تشخيص التهاب الكبد الحاد

حتى يتم إعطاء العلاج المناسب إلى المريض فيجب أن يتم تشخيص الحالة أيضًا بالطريقة الصحيحة، ومن ضمن الطرق التي تتبع في التشخيص ما يلي:

اولًا: التاريخ والفحص الطبي

يتم في هذه الحالة تشخيص المريض من خلال فحص الطبيب له والضغط على البطن لمعرفة إذا كان يعاني الكبد من اي التهاب، أو ألم في البطن كذلك ملاحظة الاعراض على المريض والتي تحدثنا عنها في الاسطر السابقة.

ثانيًا: اختبارات وظائف الكبد

هذه الحالة تتم من خلال عمل العديد من الاختبارات التي يمكن من خلالها تحديد وظائف الكبد، في حالة ارتفاع انظيف الكبد فإن هذا دليل على أن الكبد يعاني من التوتر، وتدل أيضًا أن الكبد لا يعمل بشكل منتظم.

ثالثًا: اختبارات الدم الاخرى

هذا التحليل يتم في حالة إذا كانت اختبارات وظائف الكبد غير منتظمة فإن الطبيب يطلب هذا التحليل حتى يتأكد من سبب المشكلة، حيث أن سوف توضح الفيروسات التي تحدد التهاب الكبد، إضافة إلى أنها سوف توضح إذا كنت تعاني من وجود اجسام مضادة شائعة.

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