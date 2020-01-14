دراسة تؤكد أن الشوفان يحمي من خطر سرطان الثدي

من أكثر أنواع الأمراض السرطانية التي تصيب عدد كبير من النساء خلال الفترات الزمنية الأخرى هو سرطان الثدي، وقد ترتفع معدلات نسبة الإصابة بهذا الورم السرطاني الخبيث بشكل متزايد كل عام، ولذلك يجب على كل إمرأة أن تقي نفسها من هذا المرض اللعين عن طريق عدة طرق والتي من أهمها تناول بعض الأطعمة التي تقي الجسم من السرطان، ومن أبرز هذه الأطعمة الشوفان Oats ، حيث أثبتت مجموعة من الدراسات العلمية الحديثة أن الشوفان يحمي من سرطان الثدي بنسبة كبيرة.

سجلت أكثر من دراسة علمية جديدة أن الشوفان يحمي من سرطان الثدي ومن أشهر هذه الدراسات العلمية الحديثة التي أثبتت ذلك دراسة تم إجراؤها في جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية واستنتجت نتائجها بأن الشوفان واحد من ابرز الأطعمة الغذائية التي تعمل على وقاية جسم المرأة من التعرض للإصابة بسرطان الثدي.

وهذا بعدما وجدوا الباحثين والعلماء أن الشوفان يحتوي على كميات عالية من المركبات النباتية المفيدة لجسم المرأة، والتي تحمي خلايا الثدي من التحول إلى خلايا سرطانية خبيثة، وأشارت الدراسة إلى أن حبوب الشوفان تفيد الفتاة وهي في سن المراهقة بالأخص.

وتم نشر نتائج الدراسة تحت إشراف مجموعة من الباحثين والعلماء عبر موقع أوغسبرغه ألغماينه، وقاموا بتقديم بعض النصائح للفتيات والنساء بضرورة تناول حبوب الشوفان باستمرار من خلال إضافتها للسلطات والشوربات، والبسكويت والكيك، والعديد من الأطعمة الأخرى للوقاية من التعرض للإصابة بهذا المرض اللعين الذي يهدد عدد لا حصر له من النساء والفتيات حول العالم.

كما ويوصي العلماء المشرفين على هذه الدراسة الفتيات في سن المراهقة بضرورة تناول حبوب الشوفان والأطعمة المصنوعة من الشوفان مثل حبوب الشوفان، وحساء الشوفان، حتى يقل لديهن خطر الإصابة بسرطان الثدي، كذلك النساء في عمر الثلاثين والأربعين ومرحلة انقطاع الطمث لابد من تناولهن لحبوب الشوفان بشكل مستمر، وهذا حتى يقل لديهن نسبة الإصابة بهذا المرض اللعين.

لماذا الشوفان يحمي من سرطان الثدي ؟

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الشوفان من أهم الحبوب الكاملة التي تعزز من صحة الإنسان وتقوي من مناعته بشكل كبير، مما يجعل الجهاز المناعي يقوم بدوره على أحسن وجه في محاربة الأمراض والشقوق الحرة والحد من اختراقها للجسم، وبالتالي يقي من تحويل خلايا الجسم السليمة إلى خلايا سرطانية مميتة.

كما وتحتوي حبوب الشوفان على مركبات ومواد نباتية تساعد على تجديد الخلايا الثلاثية الموجودة في الثدي، مما تحميها من خطر الإصابة بالاورام السرطانية المميتة.

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