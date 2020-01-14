تعرف علي أخطر 6 أمراض تسببها قلة النوم

لا يتسبب قلة النوم ليلاً في زيادة الشعور بالتعب والإرهاق والإجهاد الشديد فقط، بل من الممكن أن تصل أضرار قلة النوم خلال الليل إلى الإصابة ببعض الأمراض الصحية الخطيرة والمميتة في بعض الأحيان، وبعد دراسات كثيرة تم اجرائها حول قلة النوم وعدم الحصول على قسط كاف من النوم ليلاً تم اكتشاف أخطر 6 أمراض تسببها قلة النوم سوف نتعرف عليها معكم

1. داء السكري

من أكثر أمراض تسببها قلة النوم والسهر لوقت طويل هو السكري، وذلك لأن الشعور بالأرق وعدم النوم يحفز الجسم من إنتاج هرمونات التوتر والإرهاق النفسي الشديد مثل هرمونات الكورتيزول والنوريبينيفراين، مما تزداد فرص مقاومة هرمون الأنسولين في الجسم، وتكون النتيجة زيادة احتمالية الإصابة بداء السكري.

2. أمراض القلب الخطيرة

تزداد أيضاً احتمالية الإصابة بأمراض القلب الخطيرة بسبب انعدام النوم ليلاً، وهذه تعتبر من أخطر أمراض تسببها قلة النوم والتعرض للأرق المستمر، حيث يؤثر عدم النوم على الجهاز الدوراني في الجسم، مما تزداد فرص الإصابة بالنوبات القلبية الخطيرة والأوعية الدموية، كذلك تزداد احتمالية الإصابة بالسكتات الدماغية والجلطات وهذا بسبب انخفاض تدفق الدم إلى خلايا الدماغ.

3. سرطان الثدي

كما أثبتت بعض الدراسات أن كل من يعاني من قلة النوم والسهر طوال الليل هم أكثر عرضة للإصابة بمرض سرطان الثدي، وهذا نتيجة التعرض للضوء خلال الليل، مما يحدث انخفاض مادة الميلاتونين التي تتسبب في انخفاض افراز الجسم لهرمون الاستروجين، وبسبب ذلك تزداد نسبة الاحتمالات بالإصابة بالورم السرطاني الخبيث بالثدي.

4. ضعف الجهاز المناعي

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تنعكس قلة النوم والسهر ليلا بشكل سلبي على صحة الجهاز المناعي للجسم، مسببة إضعاف قدرته في التحكم بمكافحة الأمراض والعدوى التي يتعرض لها الجسم، حيث أن قلة النوم يسبب خلل في الساعة البيولوجية للجسم التي تعتبر هي المسؤولة بشكل رئيسي عن تنظيم العديد من العمليات الحيوية في الجهاز المناعي مما ينتج عنه ضعفه وفقدانه في السيطرة على الامراض التي تخترق الجسم.

5. الزهايمر

أثبتت الكثير من الأبحاث والدراسات العلمية أن الزهايمر واحد من أخطر أمراض تسببها قلة النوم والسهر، وهذا لأن النوم يعزز من صحة الجهاز العصبي ويزيد من تنشيط فعاليات الدماغ، وتقوية الذاكرة، وعندما يفقد الجسم في الحصول على الراحة والاسترخاء عن طريق النوم، تتأثر خلايا المخ بشكل كبير، وتصاب بالالتهاب والتشابك الحاد في أنسجة الدماغ، وبالتالي يصاب الإنسان بالخرف و الزهايمر على المدى البعيد، مما يفقد الإنسان قدرته على التفكير بشكل سليم، ومعالجة المعلومات وتقل لديه القدرة على الإدراك والوعي الذهني، وتزداد لديه ردود فعل الدماغ اللإرادية المصاحبة لحالات التوتر والقلق والإحباط.

6. ارتفاع ضغط الدم

يصبح الإنسان الذي يعاني من انعدام النوم أثناء الليل أكثر عرضة للإصابة بمرض ارتفاع شديد في ضغط الدم، بسبب زيادة تسارع نبضات القلب مسببا أمراض متعددة للقلب والأوعية الدموية وتضييق الشرايين والكلى.

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