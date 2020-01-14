شكرا لقرائتكم خبر عن ووهان .. قصة سوق للمأكولات البحرية هدد حياة الصينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار سوق ووهان للمأكولات البحرية والأسماك فى الصين القلق من انتشار فيروس غامض تسبب فى مرض الالتهاب الرئوى، حيث كشفت منظمة الصحة العالمية أن معظم الحالات المصابة فى الصين بهذا الفيروس الغامض كانت لأشخاص إما يعملون أو زائرين بشكل متكرر لهذا السوق المتخصص فى المأكولات البحرية.



الصين

وبحسب ما ذكر موقع "south china morning post"، قالت منظمة الصحة العالمية إن اندلاع الالتهاب الرئوي الذي أودى بحياة شخص واحد في الصين وإصابة 40 آخرين يرتبط بسوق واحد للمأكولات البحرية في مدينة ووهان بوسط البلاد ولم ينتشر إلى ما بعد هناك.

وأغلقت السلطات الصينية سوق "ووهان" للمأكولات البحرية وأعلنت أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالات مصابة بهذا الفيروس في أي مكان آخر في الصين أو دولياً.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن التحقيقات الوبائية الأولية قد وجدت أن معظم الحالات كانت في أشخاص إما كانوا يعملون أو كانوا زائرين متكررة إلى السوق.

قالت منظمة الصحة العالمية إن اندلاع الالتهاب الرئوي الذي أودى بحياة شخص واحد في الصين وإصابة 40 آخرين يبدو أنه مرتبط بسوق واحد للمأكولات البحرية في مدينة ووهان بوسط البلاد ولم ينتشر إلى ما بعد هناك.

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وأثار إغلاق سوق "ووهان" المخاوف من وباء محتمل بعد أن أعلنت الصين الأسبوع الماضي أن الفيروس المسبب له كان من النوع غير المعروف من قبل ولكنه جاء من نفس عائلة الفيروسات التي تسببت في أوبئة مثل: سارس وميرز.

وعلى الرغم من المخاوف من الفيروس قالت منظمة الصحة العالمية إن المرض لم ينتشر، مضيفة إن" سوق المأكولات البحرية في ووهان - وهو مركز نقل محلي ودولي رئيسي - مغلق الآن ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات في أي مكان آخر بالصين أو دوليا."

وقال بيان منظمة الصحة العالمية: "تشير الأدلة إلى أن الوباء مرتبط بالتعرض لأحد أسواق المأكولات البحرية في ووهان، مضيفة أن السوق أغلق في 1 يناير، وفي هذه المرحلة، لا يوجد أي عدوى بين العاملين في مجال الرعاية الصحية، ولا يوجد دليل واضح على انتقال العدوى من إنسان إلى إنسان. "

وكانت منظمة الصحة العالمية قد قالت الأسبوع الماضي إن فيروس ناشئًا حديثًا في عائلة الفيروسات التاجية التي تسببت في ظهور متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد الوخيم (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرز) هي السبب المحتمل لتفشي المرض.

ومن بين 41 شخصًا تم تأكيد إصابتهم بالتهاب رئوي فيروسي جديد، توفي شخص - رجل يبلغ من العمر 61 عامًا مصابًا بأمراض طبية خطيرة - في الأسبوع الماضي، قالت السلطات الصحية في ووهان يوم السبت إن سبعة آخرين في حالة حرجة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن "التحقيقات الوبائية الأولية قد وجدت أن معظم الحالات كانت في أشخاص إما كانوا يعملون أو كانوا زائرين بشكل متكرر لسوق وهانان للمأكولات البحرية، وحتى الآن ، لا تزال التحقيقات جارية لتقييم المدى الكامل لتفشي المرض".