فيروس "كورونا الجديد" يثير مخاوف العالم

أثار فيروس "كورونا الجديد" المخاوف من عودة انتشار فيروسات أودت بحياة المئات في فترات سابقة، ومنها فيروس "سارس"، ما دفع السلطات الصينية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية إلى إجراء تحقيقات طبية سريعة بشأن الفيروس.



وأصاب فيروس كورونا الجديد 41 شخصا في الصين، تم خروج 7 منهم من المستشفى، بينما تتواجد 6 حالات حادة، وتوفي شخص واحد، في الوقت الذي أبلغت الجهات المختصة في الصين أن المرضى الآخرين في حالة مستقرة، في حين تم اكتشاف حالة في تايلاند لشخص قادم من الصين.

تعريف المرض

وقالت منظمة الصحة العالمية إن فيروسات كورونا هي مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب أمراضا تتراوح بين نزلات البرد الشائعة، إلى الأمراض الأكثر حدة، مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، ومتلازمة الجهاز التنفسي "الحادة الوخيمة".

وأضافت أن فيروس كورونا الجديد، الذي لم يتم تشخيصه من قبل لدى البشر، هو سلالة جديدة، وفيروسات كورونا حيوانية المصدر، وهذا يعني أنها تنتقل بين الحيوانات والبشر.

الجدير بالذكر أن التسلسل الجيني الذي تشاركه الصين مع البلدان الأخرى يتيح لها تشخيص المرضى بسرعة كافية.

أعراض المرض

وحسب تقارير منظمة الصحة العالمية تتراوح أعراض الإصابة بفيروس كورونا بين عدم ظهور أي أعراض والأعراض التنفسية المعتدلة، وحتى المرض التنفسي الحاد الوخيم والوفاة، وتتخذ الأعراض النمطية للإصابة بمرض فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية شكل الحمى، والسعال، وضيق التنفس.

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أما الالتهاب الرئوي فهو شائع، لكنه لا يحدث دائماً عند الإصابة بفيروس كورونا، كما تشمل الأعراض المصاحبة للمرض الإسهال، ويمكن أن يتسبب الاعتلال الوخيم في فشل التنفس، الذي يتطلب التنفس الاصطناعي، والدعم في وحدة العناية المركزة.

وأكدت نتائج التحقيقات التي بدأت، الخميس، عدم وجود أدلة حتى الآن على انتقال عدوى فيروس "كورونا" الجديد من إنسان إلى آخر.

وقال طارق جساريفيتش، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي بجنيف، الثلاثاء، إنه "من خلال التحقيقات التي تجريها السلطات الوطنية في الصين على انتقال فيروس كورونا الجديد من إنسان إلى إنسان فلا توجد أدلة حتى الآن"، مشيراً إلى أنه لا توجد حالات إصابة بين العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وتابع: "التحقيقات لم تصل بعد إلى الكيفية التي تنتقل بها العدوى، خصوصا أن انتقال العدوى من إنسان إلى آخر يشكل دائماً مصدراً للقلق عندما تكون لدى المرضى أعراض تنفسية".

وقال الإعلام الرسمي الصيني إن الفيروس الجديد يختلف عن أنواع فيروس كورونا المنتشرة سابقاً.

وتوصلت التحقيقات إلى أن بعض الحالات كانت من العمال أو الزائرين أو المتداولين بشكل متكرر في سوق للمأكولات البحرية في ووهان حيث يتم بيع الحيوانات الحية.

ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات جديدة في الصين منذ 3 يناير/كانون الثاني الجاري.