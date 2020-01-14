خبراء يكتشفون فيروس جديد لعلاج السرطان

نجح علماء أمريكيون في اجراء تحويرات على فيروس جدري البقر، أمكن من خلاله القضاء على خلايا السرطان من كل الأنواع عند اختباره معمليًا.وكان العلماء قد قاموا بإجراء التجربة في طيق بيتري على فئران تجارب، آملين في الحصول على نتائج مشابهة عند اختباره على الإنسان.

من جهته، أعرب البروفيسور الأميركي يومان فونج عن تفاؤله، وأنه سيقوم على عدد من التجارب السريرية للعلاج الجديد الذي يسمى CF33، لاختباره على مرضى سرطان الثدي السلبي الثلاثي، وسرطان الجلد، وسرطان الرئة، والمثانة، وسرطان المعدة والأمعاء، مؤكدَا أن العديد من الفيروسات الأخرى كانت ناجحة في علاج السرطان، حيث تساعد الفيروسات جهاز المناعة في التعرف إلى الخلايا السرطانية وتدميرها.

قد يهمك أيضا:

دراسة تؤكد أن تناول الأسبرين تقتل الخلايا السرطانية

تعرف علي النصائح للحماية من الفيروسات في الخريف