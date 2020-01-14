تعرف علي أهم 3 أطعمة تخلصك من الآرق

القاهرة - لايف ستايل دراسة طبية حديثة صدرت عن جامعة كولومبيا الأمريكية أكدت وجود علاقة بين تناول مواد غذائية بعينها وبين الإصابة بالأرق واضطرابات النوم ليلا والمعاناة من النوم غير المنتظم . "اسباب الأرق " الدراسة الأمريكية تضمنت قيام خبراء في الصحة العامة التغذية بتحليل النظام الغذائي لأكثر من 50 ألف امرأة، وتوصلوا إلي أن الأغذية الغنية بالكربوهيدرات كالخبز الأبيض والأرز ترفع من معدلات السكر في الدم، وتسبب الأرق وتصيب من يتناولها باضطرابات النوم . Advertisements قد يهمك أيضا: دراسة تؤكد أن السكر والخبز يسببان الأرق تعرف علي أبرز أعراض مرض السكر

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