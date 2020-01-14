دراسة تؤكد أن تناول الأسبرين تقتل الخلايا السرطانية

دراسة أمريكية حديثة كشفت أن تناول الأسبرين يوميا يحد من نمو الأورام السرطانية، ويمنع عودة المرض مرة أخرى، عبر تفعيل آلية الموت المبرمج للخلايا السرطانية.باحثون بمركز أبحاث السرطان، في مؤسسة “سيتي أوف هوب” البحثية بكاليفورنيا في الولايات المتحدة، قاموا بإجراء هذه الدراسة التي نشرت في دورية كارسينوجينيسيس العلمية.

وأوضحوا أن دراسات سابقة ربطت بين تناول الأسبرين والوقاية من أمراض القلب، بالإضافة إلى علاج سرطان القولون والمستقيم.

الفريق أجرى دراسته لتحديد الجرعات المناسبة لاستخدامها كعلاج وقائي من السرطان، دون التسبب في آثار جانبية خطيرة مثل قرحة المعدة أو نزف الدماغ.

واستخدم الباحثون نماذج الفئران التي بلغت 432 فأرا، حيث أعطوها ثلاث جرعات يومية متفاوتة من الأسبرين، وكانت تعاني من أورام سرطانية متنوعة في القولون والمستقيم، وكان منها أيضا ما يعاني من طفرة جينية تزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي والقولون.

وتم فحص نسب الأورام في مجموعات الفئران العلاجية، خلال ثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة و11 يوما بعد تناول العلاج.

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وبلغت الثلاث جرعات اليومية التي تناولتها الفئران ما يعادل مئة وثلاثمئة وستمئة ملليغرام من الأسبرين يوميا.

الباحثون وجدوا أن الأسبرين بجرعاته المختلفة أدى إلى “الموت المبرمج للخلايا” وهي آلية تؤدي لموت الخلايا السرطانية، حيث زادت في جميع خطوط الخلايا السرطانية، وفقا لنسب الأسبرين التي تناولتها الفئران.

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