تعرف علي أهم أعراض وأسباب سرطان الفم

بالرغم من أهميته وخطورته إلى حد لا بأس به إلا أنه من القليل جداً أن نشاهد أحداً يتحدث عن سرطان الفم (المقصود مجموعة السرطانات التي تحدث في منطقة الفم).وتكمن خطورته في كونه للأسف يُكتشف متأخراً عند الكثير من الأشخاص الذين لا يعتنون بصحة فمهم ولا يزورون طبيب الأسنان بشكل دوري، فيما تُظهر التقارير التابعة لمؤسسة سرطان الفم؛ أن هناك شخص يُتوفى كل ساعة بسبب أحد سرطانات الفم في الولايات المتحدة الأميركية.

ويعرّف السرطان بأنه نمو خارج عن السيطرة للخلايا الشاذة في الجسم والتي تؤذي أنسجة الجسم المحيطة بدورها، تتضمن السرطانات الفموية:

سرطان الشفة (Lips Cancer).

سرطان اللسان (Tongue Cancer).

سرطان قاع الفم (Floor Of Mouth).

سرطان الحنجرة (Pharynx Cancer).

من هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالسرطانات الفموية؟

الرجال أكثر من النساء: وفقاً للتقارير فالرجال أكثر عرضة للإصابة بالسرطانات الفموية ضعف ما هو الحال عند النساء، والذين تتجاوز أعمارهم الخمسين يتعرضون لخطر الإصابة الأكبر.

التدخين: يعتبر التدخين من عوامل الخطورة المرتفعة، أي أن الأشخاص المدخنين أكثر عرضة للإصابة بالسرطانات الفموية (والسرطانات بشكل عام)، وعندما نقول التدخين فنحن نقصد تدخين التبغ بكافة أشكاله (سجائر، غليون، سيجار، نرجيلة..)، كما أن مضغ أوراق التبغ قد يكون عاملاً رئيسياً مسبباً لسرطانات الفم.

الكحول: الأشخاص الذين يتناولون الكحول بإفراط هم أكثر عرضة للإصابة بالسرطانات الفموية من أولئك الذين لا يتناولون المشروبات الكحولية أبداً، حيث أن 70% من الأشخاص المصابين بالسرطانات الفموية هم مدمنون على المشروبات الكحولية.

Advertisements

كيف يتم علاج السرطانات الفموية؟

كما هو الحال بالنسبة لمختلف السرطانات، فعلاج السرطانات الفموية يتم عادة عن طريق استئصال جراحي لمنطقة الإصابة ليشمل كامل هذه المنطقة، ويُتبع ذلك بمعالجة إشعاعية أو كيميائية لضمان عدم انتشار السرطان أو عودته.

هل السرطانات الفموية مهددة للحياة؟

بالرغم من كونها تتسبب بالعديد من حالات الوفيات كما سبق وذكرنا، إلا أنها بالطبع لا تقارن بأنواع أخرى من السرطانات، كسرطان الدماغ أو البنكرياس أو الرئة، فطبعاً إصابة الأعضاء الحيوية بالسرطان سوف تؤدي إلى تعطيل وظائفها وذلك بحد ذاته قد يكون مهدداً للحياة.

أضف إلى ذلك كون السرطانات الفموية بأغلبها واضحة للعيان أو يمكن الشعور بها على الأقل، أي إمكانية الكشف المبكر أكبر منها في باقي أعضاء الجسم التي قد تبقى صامتة دون أية أعراض أو تظاهرات إلا في مراحل متقدمة.

بشكل عام يمكن القول بأن السرطانات الفموية قابلة للكشف المبكر أكثر من غيرها، سهلة الإجراءات الجراحية، وحتى أنها قابلة للشفاء بشكل نهائي، إضافة إلى ذلك فعواملها المسببة معروفة بمعظمها.

قد يهمك أيضا:

دراسة تؤكد أن الشمس والتدخين يزيدان خطر سرطان الفم

تعرف علي أهم أعراض التهاب البنكرياس