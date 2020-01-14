شكرا لقرائتكم خبر عن اضحك كركر.. غاز الضحك قد يخفف أعراض الاكتئاب دون آثار جانبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية جديدة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن غاز الضحك يمكن أن يخفف من أعراض الاكتئاب خلال ساعتين فقط، وطبقت على 20 مريضاً لم يستجيبوا في السابق لما يصل إلى 12 نوع من مضادات الاكتئاب المختلفة، لكنهم كانوا أكثر عرضة للتحسن مع علاج "الغاز المضحك" مقارنةً بمن تلقوا غازًا وهميًا.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، الآن، في دراسة جديدة استمرت أربعة أسابيع ، سيتم علاج 200 مريض يعانون من الاكتئاب بمزيج من أكسيد النيتروز (المعروف باسم غاز الضحك) والأكسجين لمدة ساعة.

وأظهرت الدراسات السابقة أن ما يصل إلى واحد من كل أربعة أشخاص يعانون من الاكتئاب لا يظهر لديهم أي تحسن مع العلاجات القياسية العادية، لذلك أصبح هناك دافع كبير لإيجاد بدائل.

وقد بحث بعض العلماء في شكل من أشكال المخدرات "الكيتامين" المخدر، ويتم فحص الآن أكسيد النيتروز "غاز الضحك" لأنه يعمل بطريقة مشابهة للكيتامين لكن دون آثار جانبية.

وفي حين أن مضادات الاكتئاب تعمل عادةً عن طريق زيادة مستويات المواد الكيميائية في المخ التي تشعر بالراحة السيروتونين أو الدوبامين ، فإن الكيتامين وأكسيد النيتروز يعملان على مادة كيميائية مختلفة في المخ تسمى "الجلوتامات".

يُعتقد أن الاكتئاب قد ينتج جزئيًا عن زيادة في الجلوتامات ، مما قد يعطل كيفية تواصل خلايا الدماغ مع بعضها البعض.

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يمكن أن يمنع الكيتامين الآثار السلبية للجلوتامات ، لكن العيب هو أنه يسبب أيضًا عددًا من الآثار الجانبية غير السارة بما في ذلك الهلوسة والرؤية المضطربة، وهناك مخاوف بشأن استخدامه ، لأنه يمكن أن يسبب الإدمان.

واكتشف الباحثون الآن أن أكسيد النيتروز "غاز الضحك" يعمل أيضًا على الجلوتامات ، ولكن بطريقة مختلفة قليلاً ، ومن المأمول أن يكون له آثار جانبية أقل.

وقارنت الدراسة التجريبية، التي نشرت في مجلة الطب النفسي البيولوجي، آثار مزيج من أكسيد النيتروز والأكسجين مع الدواء الوهمي على المرضى الذين يعانون من الاكتئاب.

وتم استنشاق الغاز لمدة ساعة تقريبًا ، عند مستوى جرعة مماثلة لتلك المستخدمة من قبل أطباء الأسنان كمسكنات.

وأظهرت نتائج الدراسة التي أجرتها جامعة واشنطن بالولايات المتحدة أن واحدًا من كل ثلاثة مرضى ، الذين جربوا في السابق ثمانية مضادات الاكتئاب في المتوسط ​​دون نجاح ، استجابوا للعلاج بغاز الضحك.

وتحسنت الأعراض خلال ساعتين - في حين أن مضادات الاكتئاب التقليدية قد تستغرق شهرين حتى يكون لها تأثير - ولم تكن هناك آثار جانبية.