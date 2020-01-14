لأداء أفضل خلال الامتحانات.. تجنب الشوكولاتة والمشروبات الغازية

مع بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، هناك بعض الأمور التي يجب مراعاتها فيما يخص ساعات النوم لجميع طلاب المدارس والجامعات، بهدف التحصيل والتركيز أثناء المذاكرة، وتحقيق أفضل نتائج خلال الامتحانات.



وقال الدكتور محمد ماهر، استشاري الباطنة بمستشفى المعلمين، إن فترة الامتحانات من أكثر الفترات المليئة بالضغوط والتوتر في كل بيت، ومن الأخطاء الأكثر شيوعا في تلك الفترات هي إهمال الطالب صحته، وتركيز كل اهتمامه على المذاكرة فقط، ما يؤثر سلبا على مستوى تحصيله أثناء المذاكرة، ومستوى أدائه أثناء الامتحان.





وأضاف أن التغذية السليمة في أوقات الامتحانات تساعد على إبقاء الذاكرة جيدة، كما تعمل ممارسة بعض التمارين اليومية الخفيفة على تجديد الدورة الدموية، ومن ثم تنشيط المخ والذاكرة.

وفي ذات السياق، وجه الدكتور أحمد عصام، رئيس قسم الصيدلة الإكلينيكية والتغذية العلاجية بمستشفى المعلمين، أهم النصائح التي يحتاجها الطالب أثناء فترة الامتحانات، وهي:

1- تناول وجبة صغيرة كل ساعتين أو 3 ساعات، فالوجبات الكبيرة تقلل من القدرة على التركيز، وتزيد من الشعور بالنعاس والتعب الجسدي والذهني، وأيضا تحديد مواعيد ثابتة ومنتظمة للطعام.





2- الاهتمام باتّباع نظام غذائي يحتوي على كل العناصر الغذائية، ويحتوي على الزيوت المفيدة غير المشبعة كزيت الزيتون والأفوكادو والأوميجا 3، الموجودة في الأسماك الدهنية (السالمون والتونة والسردين)، إذ أثبتت الأبحاث العلمية أن الزيوت المفيدة غير المشبعة تُعزز الذاكرة، وتساعد على التركيز، وتحمي الدماغ.





3- تناول وجبات تحتوي على كميات كافية من الفيتامين والأملاح المعدنية، خاصة الحديد وفيتامين (ب)، الموجود في البيض والمسكرات، لتوفير الطاقة الجسدية والعقلية الكافية للدراسة والتركيز.

ويُنصح بتناول اللحوم الحمراء والحبوب والسبانخ، لاحتوائها على كميات كبيرة من الحديد، وتناول الخضراوات مثل البقدونس، النعناع، الزعتر الأخضر، بالإضافة إلى البروكلي، حيث تحتوي على فيتامين (أ) وفيتامين (سي)، وهي مواد ضد الأكسدة وتحمي خلايا الدماغ.

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4- شرب السوائل أثناء المذاكرة لتفادي الجفاف الذي يؤثر على التركيز، كالمياه "3 لتر يوميا"، أو بعض العصائر الطازجة، وتقليل نسب الكافيين الموجودة في الشاي والقهوة والنسكافيه، لأنها تتسبب في التوتر والعصبية.

وهناك العديد من المشروبات الساخنة والباردة التي يفضل تناولها أثناء فترة المذاكرة والامتحانات، مثل اليانسون والزنجبيل وعصير القصب، وهي تعدّ من المشروبات التي تحسّن الدورة الدموية للمخ.





5- ممارسة الرياضة، وأداء بعض التمارين اليومية، وتمارين الاسترخاء، لفترات قليلة أثناء اليوم، والمشي أثناء المذاكرة من فترة لأخرى، لتنشيط المخ وتنشيط الدورة الدموية.





6- تجنب المشروبات الغازية، وذلك بسبب احتوائها على كميات عالية من السكر والكافيين التي بدورها تتسبب بنشاط مفرط مرتبط بصعوبة في التركيز بهدوء أو الخلود إلى النوم.





7- تجنب تناول الشوكولاتة والبسكويت كمصدر للطاقة أثناء المذاكرة، وقبل الدخول إلى قاعة الامتحانات، لتأثيرها سلبيا على التركيز فيما بعد.





8- ضرورة تناول وجبة الإفطار قبل الذهاب إلى الامتحان، لأن الذهاب للامتحان على معدة فارغة يقلل بشكل كبير من مستوى الأداء، كذلك ضرورة الحصول على فيتامين (د).



