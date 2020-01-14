تعرف علي أهم أعراض التهاب المعدة

التهاب المعدة هو التهاب فى أنسجة المعدة، ويمكن أن يكون إما حاد "يحدث فجأة" أو مزمن "يسبب أعراضًا على مدى فترة طويلة من الزمن"، وتشمل أعراض التهاب المعدة ألم أعلى البطن، وحرقة فى المعدة، كما قد يزداد الألم مع تناول الطعام ويحدث الغثيان والقيء أحيانًا لدى بعض المرضى، فى هذا التقرير نعرض أعراض التهاب المعدة، وفقاً لما ذكره موقع rxlist.

اعراض التهاب المعدة

أعراض التهاب المعدة تشمل أشياء عديدة وهى:

-الشعور بالشبع والامتلاء.

-الغثيان.

-الانتفاخ.

-فقدان الوزن.

-القيء.

-حرقة المعدة.

-ألم البطن.

-عسر الهضم.

-فقدان الشهية.

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-فقدان الوزن.

-الانتفاخ والتجشؤ.

اعراض التهاب المعدة لا تظهر عند بعض المرضى

كثير من الناس الذين يعانون من التهاب المعدة ليس لديهم أعراض، لكن يتم تشخيص الحالة فقط عند فحص عينات من الغشاء المخاطي في المعدة لمعرفة الأمراض الأخرى المشتبه فيها.

ومع ذلك، عند حدوث أعراض التهاب المعدة، تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا آلام في البطن (ألم متقطع أو متواصل)، غثيان وقيء، إسهال ، فقدان شهية ، انتفاخ ، تجشؤ.

تأتي أعراض التهاب المعدة المزمن، لتتمثل فى عسر الهضم، بينما قد تشمل أعراض التهاب المعدة الحاد، تقيؤ الدم، دم في البراز، وفقر الدم.

والتهاب المعدة يحدث فى بطانة المعدة (الغشاء المخاطي في المعدة) الملتهبة، قد يتشارك كل أو جزء من الغشاء المخاطي في المعدة.

-التهاب المعدة الحاد ربما يتسم بالتآكل (المناطق المتضررة حيث تتعطل الخلايا المخاطية).

-يتم تحديد التهاب المعدة المزمن عن طريق ظهور الغشاء المخاطي في المعدة مع استمرار الأعراض لفترة طويلة.

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