حيل لتكبير الشفايف في المنزل بعيدًا عن الحقن والفيلر

الحقن والفيلر قد يكونان الطريقة الأفضل لتكبير الشفاه بحسب الكثيرين، وهذا يعني تكلفة مستمرة وتجديد كل عدة أشهر. إن كنتِ تريدين تفادي ذلك، فهناك طرق طبيعية وبوسائل أرخص ،خاصة إذا أنتِ من السيدات اللواتي يخشين الإبرة. بعض المنتجات والحيل والتقنيات قد تساعدك للحصول على شفاه ممتلئة ولها نفس مفعول الحقن:

حشو دون أبر

ننصحك بـ SkinMedica HA5 Smooth and Plump Lip System، منتج يساعدك على حشو خالٍ من الإبر. يحتوي كل أنبوب على مزيج من خمسة أنواع مختلفة من حمض الهيالورونيك ليجعل شفاهك تبدوان أكبر، ممتلئتان، وأكبر حجمًا دون أي ردات فعل سلبية.

فرك الشفاه بخداع بصري

هذا المنتج Burt’s Bees 100% Natural Conditioning Lip Scrub معروف منذ سنوات: وهذه النصيحة " فرك وتنظيف الشفاه" قد تبدو عادية وبسيطة وغير مقنعة، لكنك ستندهشين من الطريقة التي يمكن بها لفرك شفتك الصغيرة أن تتغيّر بالفعل؛ وهذا عبارة عن خداع بصري أساسي: كلّ ما كان السطح أكثر سلاسة، زاد الضوء الذي يمكن أن يعكسه، والمزيد من الضوء يعني الشفاه ذات المظهر الأكبر. ننصحك هنا بلصق شفتيك بلطف كل صباح وفركهما بهذا المنتج في دوائر.

الغلوس الملمّع

نعم، إنّ لمعان الشفاه هو الخطوة الأكثر بساطة للحصول على شفاه أكبر، وهو صالح لكل الأوقات والفصول. يتكوّن هذا اللمعان من مستخلصات نباتية وحمض الهيالورونيك، لإعطائك ملء فوري دون أي لسع، مّما يجعله مثاليًا للبشرة الحساسة. وهنا ننصحك بـ : .Grande .Cosmetics GrandeLips Hydrating Lip Plumper Gloss

زيت بذور النعناع

إن كنتِ لستِ من محبّات الغلوس ننصحك بتجربة زيت بذور النعناع، الذي يمنحك كل مزايا اللمعان دون أي لزوجة أو وزن. ننصحك أن تجرّبي هذه التركيبة المحمّلة بالنعناع، والتي من الطبيعي أن تثير حساسة شفتيك قليلاً، لكن سرعان ما تختفي هذه الحساسية.

قلم الكونتور

Advertisements

هذه التقنية مجرّبة لدى خبيرات التجميل وقد نجحت. عليكِ باختيار قلم الكونتور ذات لون أغمق بدرجة من شفتيك؛ خطّطي شفتيكِ، وارسمي خطاً على منتصف شفتك السفلى، ثم أفركي شفتيكِ بأطراف أصابعك. من بعدها ضعي الغلوس أو أحمر الشفاه الذي إخترتينه. ننصحك بهذا المنتج: Kiko Milano Sicilian Notes Long-Lasting Lip Liner.

بودرة الفوندايشين

هذه التقنية تنطلق من منطق "الأشياء الأكبر تخلق ظلالاً أكبر"، وهذا ما نعرفه. لذا، لتزييف شفاهك، أمزجي قليلاً من البرونز أو بودرة الفوندايشين أو البرونز اللامع في نصف أسفل شفتك السفلى، على شكل مجرّد طبقة شفافة، ثم أفركيها جيداً وبنعومة بأطراف أصابعك.

Lip Venom

إذا كنتِ تبحثين عن طريقة سريعة وسهلة لشفاه ممتلئة، ننصحكِ بـ lip venom. يتكوّن هذا المنتج من تركيبة النعناع والقرفة والزنجبيل، وكل ذلك يعزّز الدورة الدموية للشفاه. يمكن وضعه منفصلاً أو فوق طبقة من الفوندايشن.

قد يهمك أيضا:

تعرفي على كونتورينغ جديد لتكبير الشفاه وإبرازها

حيلة واحدة تكفي لتكبير الشفاه بأسلوب طبيعي