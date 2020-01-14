قواعد زيارة مريض العناية المركزة.. ممنوع التقبيل والتصوير

ربما لا يعلم الكثير منا قواعد زيارة المريض خاصة مرضى الحالات الحرجة أو العناية المركزة، الأمر الذي قد يسبب مشاكل عديدة لهم أبسطها عدوى الإنفلونزا ونزلات البرد.

وطب الحالات الحرجة أو طب العناية المركزة هو أحد فروع الطب الحديثة التي بدأت منذ حوالي 25 عاماً، وهو معني بتقديم دعم متقدم للحياة أو لأعضاء الجسم المصابة للمرضى ذوي الحالة الصحية الحرجة داخل وحدة العناية المركزة.

وغالباً ما يعاني مريض العناية المركزة من تدهور وظائف عدد من أجهزة الجسم، بسبب وجود أمراض سابقة أو كمضاعفات لفشل وظائف عضو مهم بالجسم، ما يتطلب تدخلاً شاملاً لدعم وظائف الأعضاء لمنع حدوث مزيد من التدهور.

والمرضى الذين يحتاجون إلى العناية المركزة عادة ما يكونون في حالة صحية حرجة تتطلب مراقبة أجهزة الجسم المهمة لاستمرار الحياة مثل: (الدورة الدموية، والجهاز التنفسي، ووظائف الكلى، وعلاج اضطرابات ضربات القلب الخطيرة، وعلاج اختلال أملاح الدم ونسبة الحموضة في الدم).



ويقدم الدكتور أحمد سليمان، إختصاصي العناية المركزة، لقراء "العين الإخبارية" عدداً من القواعد التي يجب مراعاتها أثناء زيارة المرضى داخل العناية المركزة وهي:

-تستمر الزيارة لمدة ساعتين فقط يومياً وممنوع الدخول نهائياً في غير أوقات الزيارة الرسمية.

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-ممنوع دخول زائرين في نفس الوقت لضمان تدفق الأكسجين للمريض.

-ممنوع دخول الضيف بجوار السرير حتى لا ينقل العدوى، لكن يمكن أن يصل إلى خط محدد في غرفة العناية للاطمئنان.

-ممنوع نهائياً دخول الأطفال أقل من 12 عاماً لأنهم أكثر عرضة للعدوى.

-في حالة مرضى العزل المصابين بأنواع معينة من الجراثيم أو البكتيريا ممنوع الزيارة نهائياً حتى لا ينقلوا العدوى للأصحاء.

-في حالة المرضى ضعيفي المناعة يجب أن يضع الزائر قناعاً بمواصفات خاصة على وجهه حتى لا ينقل أي عدوى للمريض.

-محظور على الزائرين التقبيل وملامسة المريض.

-أخيراً يجب احترام خصوصية المريض بعدم التقاط أي صور له في هذه الحالة الحرجة.