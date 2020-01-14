الصحة العالمية: "كورونا" لم ينتقل من إنسان لآخر

قال طارق جساريفيتش، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، إنه لا يوجد أدلة حتى الآن على انتقال عدوى فيروس "كورونا" الجديد من إنسان إلى آخر.



وأضاف جساريفيتش، في مؤتمر صحفي بجنيف، الثلاثاء، أنه "من خلال التحقيقات التي تجريها السلطات الوطنية في الصين على انتقال فيروس كورونا الجديد من إنسان إلى إنسان لا توجد أدلة حتى الآن"، مشيرًا إلى أنه لا توجد حالات إصابة بين العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وتابع "التحقيقات لم تصل بعد إلى الكيفية التي تنتقل بها العدوى، خاصة أن انتقال العدوى من إنسان إلى آخر يشكل دائمًا مصدرًا للقلق عندما تكون لدى المرضى أعراض تنفسية".

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وقال جساريفيتش إن فيروس كورونا الجديد أصاب 41 شخصًا في الصين وتم اكتشاف حالة في تايلاند لشخص قادم من الصين، لافتًا إلى أن العمل جار في المرحلة الأولى لفهم الفيروس وكيف يؤثر على الأشخاص.

وأضاف أن التسلسل الجيني للفيروس الذي تتشاركه الصين مع الدول يساعد في تشخيص المرضى بسرعة، وهو ما ساعد تايلاند على تحديد الشخص المصاب.

وذكر المتحدث أنه حتى الآن تم اكتشاف 41 حالة مصابة بالفيروس في الصين، تم خروج 7 منها من المستشفى، بينما توجد ست حالات حادة، وتوفى شخص واحد، في الوقت الذي أبلغت الجهات المختصة في الصين أن المرضى الآخرين في حالة مستقرة.

ونوه المتحدث بأنه لم يتم الإبلاغ عن أية حالات جديدة في الصين منذ 3 يناير/كانون الثاني الجاري، حيث شملت الأعراض الحمى وصعوبة التنفس والالتهاب الرئوي.

وقال المتحدث إن التحقيقات توصلت إلى أن بعض الحالات كانت من العمال أو الزائرين أو المتداولين بشكل متكرر في سوق للمأكولات البحرية في ووهان حيث يتم بيع الحيوانات الحية، مؤكدًا أنه لا توجد خطط فورية لدى لجنة الطوارئ بالمنظمة.