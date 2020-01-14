ممارسة الرياضة أثناء الحمل.. فوائد مهمة للأم والطفل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تساعد ممارسة الرياضة أثناء الحمل على التمتع بفوائد صحية جمّة للأم والطفل على حد سواء.
وبحسب مجلة "بيبي فاميليه" فإن الرياضة تقي المرأة من آلام الظهر وسكري الحمل، كما أنها تعمل على تسهيل الولادة وتقلل من احتمالات الولادة القيصرية، كما يستفيد الطفل أيضا من ممارسة الأم للرياضة، حيث يقل خطر إصابته بالبدانة.
وأوردت المجلة المعنية بالأسرة والطفل أن الرياضات المناسبة للحامل هي المشي والسباحة والتمارين المائية وركوب الدراجات الهوائية، في حين تعد رياضات الكرة مثل كرة اليد وكرة السلة غير مناسبة بسبب الاحتكاك الجسدي.
وأوصت بمراعاة ممارسة الرياضة بمعدل 150 دقيقة أسبوعيا على نحو معتدل والتوقف عن ممارستها في حال الشعور بأي متاعب صحية واستشارة الطبيب المتابع للحمل.
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