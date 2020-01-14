السهر لوقتٍ طويل، روتين حياتكِ اليوميّة المُتعب، الشاشات الالكترونيّة...للأسف كلّها عوامل تؤثّر على جمال عينيكِ وتشوّهها بالهالات السوداء والانتفاخ. أما الحلّ فقد يكون داخل مطبخكِ. 3 مكوّنات ستتحوّل إلى مستحضر سيروم يغذّي بشرة العينين بالكولاجين، يقلّل التجاعيد ويقضي على الهالات السوداء

طريقة عمل سيروم القهوة للقضاء على الهالات السوداء والانتفاخ تحت العينين

- المكوّنات:

ملعقتان من القهوة:

تحتوي القهوة على منافع جماليّة كثيرة على البشرة من أبرزها:

تضمّ القهوة كمّاً هائلاً من المواد المضادّة للأكسدة تفوق الكميات الموجودة حتى في الخضار والفواكه المغذّية، فتقوم بذلك بمكافحة الجذور المسبّبة للشّيخوخة المبكرة للبشرة.

الكافيين في القهوة هو من أهم وأقوى العلاجات للبشرة المتضرّرة من الأشعة ما فوق البنفسجيّة لما يحوي من مواد مضادّة للأكسدة والإلتهابات.

شرب القهوة يومياً يساهم بتجفيف الخلايا الدهنيّة وبالتالي سيقلّل من نسبة ظهور السيلوليت المزعج. يمكنك الحصول على هذه المنفعة أيضاً من خلال إضافة البن الطبيعي إلى كريم الجسم المرّطب او منظّف الجسم وفرك المناطق التي ترغبين بإزالة السيلولست منها.

القهوة تحفّز إفراز الكولاجين في خلايا البشرة مما سيزيد من مرونتها وإشراقتها.

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