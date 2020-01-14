واشنطن - لايف ستايل
لقيت شرطية، كانت خارج ساعات عملها، في ولاية كاليفورنيا حتفها ، عقب ثوان من مساعدتها سيدة عجوز سقطت وهي تعبر الطريق، ووفقا لما نقلته شبكة "Abc" توفيت الشرطية أمبر ليست عن عمر يناهز 41 عاما.وكانت ليست في سيارتها حين شاهدت سيدة عجوز تسقط أرضا وسط الشارع، لتترجل من مركبتها لمساعدتها.وعقب تقديم المساعدة للعجوز، وأثناء عودة ليست إلى سيارتها صدمتها سيارة أخرى.
ونقلت الشرطية سريعا إلى المستشفى، إلا أنها توفيت متأثرة بإصابتها الخطيرة، بينما لم يهرب السائق الذي صدمها وحاول تقديم المساعدة.وقال متحدث باسم شرطة كاليفورنيا: "تركت ليست وراءها عائلة وابنين أحدهما يعمل حاليا في البحرية. نريد من عائلتها أن تعرف أننا سنكون دائما في خدمتها"
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كانت هذه تفاصيل خبر وفاة شرطية عقب لحظات من قيامها بتصرف "نبيل" أثناء عبورها الطريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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