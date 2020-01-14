شكرا لقرائتكم خبر عن سرطان الثدى قد يصيب من هم دون الـ 40 عاما .. إليك ما تحتاج معرفته عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يزيد معدل الإصابة بسرطان الثدي مع زيادة العمر، ولكن يمكن أن يحدث سرطان الثدي في أي عمر وفي السيدات الشابات أيضاً، حيث تحدث حوالي من 5-7٪ فقط من سرطان الثدي دون سن الأربعين عامًا، لكنه لا يزال أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين السيدات، ويختلف سرطان الثدي الذي يحدث في سن مبكرة من الناحية البيولوجية عن تلك التي تحدث عند كبارالسن ويفرض بعض التحديات الفريدة.

وترتبط عدوعوامل وبعض العوامل المرتبطة بتطور سرطان الثدي الصغير وفقا لموقع "cancer" لتشمل:

-تاريخ من سرطان الثدي لدى اثنين أو أكثر من أقارب الدرجة الأولى.

-تاريخ التعرض للإشعاع السابق للصدر بسبب أي سبب.

-متلازمات وراثية.

وتميل التحديات الخاصة بسرطان الثدى عند الشباب إلى أن تكون أكثر عدوانية، فعادةً لا ينصح بفحص تصوير الثدي بالأشعة السينية في هذه الفئة العمرية الصغيرة، باستثناء الحالات عالية الخطورة، فمن الصعب تفسير فحص تصوير الثدي بالأشعة السينية في سن مبكرة بسبب كثافة الثدي.

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خيارات العلاج هي نفسها حسب خصائص المرحلة والورم، ومع ذلك ، قد تكون جراحة المحافظة على الثدي مفضلة على استئصال الثدي الجذري المعدل.

عادة ما يكون اللجوء إلى العلاج الهرموني نادرا، مثل مثبطات تاموكسيفين أو أروماتيز، فيجب إعطاء اعتبارات مهمة للحفاظ على الخصوبة لدى السيدات الشابات ، وخاصةً غير المتزوجات أو اللائي لم يكملن أسرتهن.

يمكن أن يسبب علاج سرطان الثدي، والعلاج الكيميائي، العقم،لذا تتوفر العديد من الخيارات للحفاظ على الخصوبة مثل الحفاظ على الأجنة والحفاظ على البويضات وما إلى ذلك، ويجب مناقشة هذه الخيارات مع الطبيب قبل الشروع في علاج سرطان الثدي.

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تشمل التدابير الوقائية لسرطان الثدي: ممارسة التمارين الرياضية بانتظام أربع ساعات على الأقل في الأسبوع

تجنب تناول الكحول.

الخضوع لللفحص الذاتي للثدي شهريًا الحفاظ على الوزن المثالي للجسم.

عدم تجاهل أي ورم في الثدي أو الإبط.