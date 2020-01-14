شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. اختبار الجلوكوما لتشخيص المياه الزرقاء فى العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختبارات الجلوكوما هي مجموعة من الاختبارات التي تساعد على تشخيص مرض الجلوكوما أو المياه الزرقاء فى العين، وهو من الأمراض الخطيرة فى العين التى يمكن أن تسبب فقدان البصر والعمى، ومن خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على اختبارات الجلوكوما وأهميتها لتشخيص المياه الزرقاء فى العين، وفقاً لموقع "Medlineplus".

وتحدث الجلوكوما عندما يتراكم السائل في الجزء الأمامي من العين، وهذا السائل الزائد يسبب زيادة في ضغط العين، وهذا يمكن أن يضر العصب البصري.

يحمل العصب البصري المعلومات من العين إلى المخ، عند تلف العصب البصري ، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل خطيرة في الرؤية.



اختبارات الجلوكوما

استخدامات اختبارات الجلوكوما

وتستخدم اختبارات الجلوكوما لتشخيص المياه الزرقاء، حيث أنه إذا تم تشخيص الجلوكوما مبكراً، فقد تتمكن من اتخاذ خطوات لمنع فقدان البصر.

لماذا أحتاج إلى اختبار الجلوكوما؟

إذا كان لديك الجلوكوما أو "الزرق مفتوح الزاوية"، وهو أحد أنواع الجلوكوما فقد لا تظهر لك أي أعراض حتى يصبح المرض شديدًا، لذلك من المهم أن تجرى هذا الاختبار إذا كان لديك عوامل خطر معينة، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بالجلوكوما إذا كان لديك تاريخ عائلي للمياه الزرقاء أو إذا كنت:

-التقدم فى العمر، الجلوكوما أكثر شيوعا في كبار السن.

-من أصل أسباني، يواجه الأسبان في هذه الفئة العمرية خطر الجلوكوما أعلى مقارنةً بالبالغين الأكبر سناً والأصل الأوروبي.

-الأفارقة الامريكيون، حيث أن الزرق هو السبب الرئيسي للعمى بين الأميركيين الأفارقة.

- الأشخاص من أصل آسيوي معرضون لخطر أكبر للحصول على الجلوكوما ذات الزاوية المغلقة.

-الجلوكوما ذات الزاوية المغلقة يمكن أن تسبب أعراضا مفاجئة وشديدة، و إذا لم تعالج على الفور، فإنها يمكن أن تسبب العمى، وتشمل أعراضها:

-عدم وضوح الرؤية المفاجئة.

-ألم شديد في العين.

-احمرار العيون.

-هالات ملونة حول الأضواء.

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-القئ والغثيان.



فحص الجلوكوما

ماذا يحدث خلال اختبار الجلوكوما؟

يتم تشخيص الجلوكوما عادة مع مجموعة من الاختبارات، والمعروفة باسم فحص العين الشامل.

- غالبًا ما يتم إجراء هذه الاختبارات بواسطة طبيب عيون.

ويشمل فحص العين الشامل ما يلي:

-قياس الإجهاد: سوف تجلس على كرسي اختبار بجوار مجهر خاص، سيقوم طبيب العيون بوضع قطرات في عينيك لتخديرها، ثم ستضع ذقنك وجبهتك على المصباح، أثناء ميلك إلى المصباح يستخدم الطبيب جهازًا في عينك يسمى مقياس توتر، الجهاز يقيس ضغط العين، سوف تشعر بنفخة صغيرة من الهواء، لكنها لن تؤلمك.

-قياس سمك القرنية Pachymetry ستحصل أولاً على قطرات لتخدير عينيك، يقيس الجهاز المسمى Pachymetry سمك القرنية. قد تعرضك القرنية الرفيعة لخطر أكبر للإصابة بالزرق.

-قياس محيط الرؤية، المعروف أيضًا باسم اختبار المجال البصري، رؤيتك المحيطية (الجانبية)، سيُطلب منك النظر إلى الأمام مباشرةً على الشاشة، سينتقل الضوء أو الصورة من جانب واحد من الشاشة.

-اختبارالعين المتوسعة، في هذا الاختبار، يضع الطبيب قطرات في عينيك توسع العين، ثم سيستخدم جهازًا مزودًا بعدسة خفيفة ومكبرة لإلقاء نظرة على العصب البصري والتحقق من التلف.

-منظار الزاوية، سوف يضع طبيبك العدسات اللاصقة الخاصة باليد على العين، تحتوي العدسة على مرآة للسماح للطبيب بعرض الجزء الداخلي من العين من اتجاهات مختلفة، يمكن أن تظهر ما إذا كانت الزاوية بين القزحية والقرنية واسعة جدًا (علامة محتملة على الجلوكوما بزاوية مفتوحة) أو ضيقة جدًا (علامة محتملة على الجلوكوما بزاوية مغلقة).

نتائج اختبار الجلوكوما

سوف يبحث طبيب العيون عن نتائج جميع اختبارات الجلوكوما لمعرفة ما إذا كان لديك مرض الجلوكوما، إذا قرر الطبيب أنك مصاب بمرض الجلوكوما ، فقد يوصي بواحد أو أكثر من العلاجات التالية:

-الدواء لخفض ضغط العين أو تقليل السوائل التى تفرزها العين.

-عملية جراحية لخلق فتحة جديدة للسوائل.

-زرع أنبوب، نوع آخر من الجراحة، في هذا الإجراء ، يتم وضع أنبوب بلاستيكي مرن في العين للمساعدة في تصريف السوائل الزائدة.

-جراحة الليزر لإزالة السوائل الزائدة من العين، تتم جراحة الليزرعادة في مكتب طبيب العيون أو مركز جراحة العيادات الخارجية. قد تحتاج إلى مواصلة تناول أدوية الجلوكوما بعد جراحة الليزر.