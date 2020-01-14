شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يكتشفون فعالية دواء شهير مذيب للبلغم فى مساعدة مرضى الشلل الرعاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت دراسة علمية حديثة إلى أن الدواء الذي يذيب البلغم لدى مرضى التهاب الشعب الهوائية قد يبطئ من تطور مرض الشلل الرعاش، حيث تم تصميم عقار “Ambroxol” لتخفيف السعال عن طريق إزالة المخاط في رئات المرضى الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي، لكن الآن تم استخدامه استخدام آخر.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، لقد وجدت التجارب الآن أن الدواء قد يساعد مرضى الشلل الرعاش عن طريق المساعدة في إزالة النفايات في الخلايا - وهي وظيفة تفتقر إلى المرضى الذين يعانون من هذه الحالة المؤلمة.

ووجدت الدراسة أن الدواء زاد من مستويات البروتين المسمى glucocerebrosidase (GCase).، حيث يساعد GCase على التخلص من النفايات في الخلايا ، وبالتالي قد يبقيها أكثر صحة ويبطئ تقدم مرض باركنسون "الشلل الرعاش".

Advertisements

ويعتبر مرض باركنسون هو حالة عصبية تقدمية تدمر الخلايا في جزء من الدماغ يتحكم في الحركة، ويسبب تصلب العضلات، الحركة البطيئة ، الهزات ، اضطرابات النوم ، التعب المزمن ويمكن أن يؤدي إلى إعاقة شديدة.

أراد الخبراء فحص ما إذا كان من الممكن لـ أمبروكسول عبور حاجز الدم في الدماغ وزيادة مستويات بروتين GCase، لافتين إلى أن حاجز الدم في الدماغ ، وهو طبقة شبه نفاذة تفصل الدم المنتشر عن الدماغ ، يمنع معظم الأدوية من العمل في الدماغ.

قام الباحثون في جامعة كوليدج في لندن والمستشفى الملكي المجاني بفحص العقار على 17 من المصابين بالشلل الرعاش على مدى ستة أشهر.

ووجدوا أنه يمكن للأمبروكسول عبور حاجز الدم في الدماغ وزيادة مستوياتبروتين GCase، لافتين إلى أن النتائج تثير الآمال لـ 127000 شخص في المملكة المتحدة يعانون من هذه الحالة وستنتقل الدراسة الآن إلى مزيد من التجارب.