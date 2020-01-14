شكرا لقرائتكم خبر عن الناس اللى بتكهرب.. الطب يوضح حقيقة المجال المغناطيسى فى أجسام البشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جميعنا يتعرض للشعور بكهرباء عندما تسلم على شخص ما أو عند لمس أى شئ، ولكن هل فكرت فى السبب وراء التعرض لصدمات كهربائية عند لمس الأشياء، ولماذا يزداد هذا الأمر فى الطقس البارد فى الشتاء وما حقيقة المجال المغناطيسي فى أجسام البشر.. هذا ما نتعرف عليه فى السطور التالية، وبحسب موقعى The sun و lifehacker.



الشعور بكهرباء

أسباب الشعور بكهرباء عند لمس أى شىء

مررنا جميعًا بتلك اللحظة المحرجة عندما نتواصل للسلام على شخص آخر أو عند فتح باب السيارة، حيث قد تشعر بكهرباء، وتسمى هذه الظاهرة "صدمة الكهرباء الساكنة".

والكهرباء الساكنة تشير إلى تراكم الشحنة الكهربائية على سطح الأجسام بشكل أساسي، وعندما تتحرك الإلكترونات من سطح إلى آخر عبر الاتصال.

إذا كانت الأسطح عازلة، فستبنى شحنة كهربائية، وسيكون لكائن واحد شحنة موجبة (لأنه فقد الإلكترونات) وسيكون له شحنة سالبة (لأنه اكتسب إلكترونات)، إذا لامس أحد الأجسام المشحونة موصلًا، مثل قطعة معدنية، فستحيد الشحنة نفسها، مسببة صدمة ثابتة.

ماذا يعني هذا بالنسبة لك؟.. لديك الكثير من العوازل في منزلك، مثل باطن المطاط في حذائك والسجادة الصوف في غرفة المعيشة، عندما تمشي على هذه السجادة الصوفية، فإن جسمك يبني شحنة لا يمكن التخلص منها من خلال باطن الأحذية في حذائك، ثم، عندما تلمس هذا المقبض المعدني يحدث صدمة كهربائية بسيطة، وهو ما تتعرض له يومياً.

الهواء الجاف هو أيضا عازل، لذلك الكهرباء الساكنة أكثر شيوعًا خلال أشهر الشتاء الجافة.



الشعور بكهرباء

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هل صدمات الكهرباء الساكنة أسوأ في الطقس البارد؟

صدمات الكهرباء الساكنة أكثر شيوعًا عندما يكون الجو بارداً وجافاً، هذا الهواء الجاف البارد يحمل بخار ماء أقل من هواء الصيف الدافئ، وبالتالى فإنه ليس من السهل أن تصل الشحنة إلى الهواء، لذلك يترك على أجسادنا، ولذلك أيضا عندما تلمس شيئًا مثل مقبض الباب المعدني أو باب السيارة، ستترك تلك الإلكترونات الإضافية جسمك سريعًا وتعطيك الصدمة الكهربائية.

كيف تقلل من صدمات الكهرباء عند لمس الأشخاص والأشياء؟

من بين أسهل الطرق لتفادي الصدمة الساكنة الانتباه إلى ما ترتديه ونوع الأقمشة التي تشكل الأثاث في منزلك، على سبيل المثال، الأحذية المصنوعة من المطاط عبارة عن عوازل كبيرة، وسوف تبني الكثير من الأجسام الساكنة في جسمك عندما تقترن بسجاد من الصوف أو النايلون. بدلاً من ذلك، حاول المشي في الأحذية المصنوعة من الجلد أو الجوارب القطنية بدلاً من الجوارب الصوفية.

-تعتبر الأحذية المصنوعة من الجلود أيضًا مثالية للتسوق في محلات البقالة ، نظرًا لأن عربات التسوق يمكن أن تسبب كثيرًا من الكهرباء الساكنة.

- تجنب الملابس الصوف خاصة في فصل الشتاء الجاف (عندما ترتديها عادةً)، إذا كنت تجلس على كرسي مصنوع من القماش المناسب ، فستبني الكثير من الكهرباء الساكنة.

-حاول ارتداء الملابس القطنية عندما تريد تجنب الصدمات.

- يمكنك أيضًا لمس باب السيارة بالمفاتيح الخاصة بك، نظرًا لأن الكهرباء ستنفذ من خلالها، وبالتالى فلن تشعر بالصدمة.