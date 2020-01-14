عالجي سلوك طفلك الخاطئ دون انتقاد

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 يناير 2020 04:42 مساءً - يتسبب النقد الدائم لأطفالك في العديد من المشاكل النفسية و إيذاء الطفل، لذلك يجب أن يكون بشكل صحيح لجعل الأبوة أكثر فعالية ومتعة لكلا الجانبين!
موقع Bright Side يطرح كيف يمكن لكل أم أن تحول سلوك طفلها إلى الأفضل دون أن تكون قاسية، وحتى لا يأخذ الطفل الكلمات بشكل نقدي للغاية.
المحادثة بشيء إيجابي
حاولي أن تبدئي المحادثة بشيء إيجابي عن الطفل لكسر الجليد وتخفيف التوتر. من المهم أن تكوني محددة هنا، لن تنجح الكلمات العامة مثل "أنت طفل جيد". إذا كنت ستتحدثين عن سلوكهم، فمن الأفضل أن تتذكري لحظة تصرف فيها الطفل بطريقة لطيفة ويكون لها تأثير إيجابي على الآخرين.
لا للتعليقات المكررة
بمجرد التأكد من سماع الطفل لك، يمكنك معالجة المشكلات أو السلوك المضطرب. مرة أخرى يجب أن تكون الملاحظات والتعليقات محددة. عبارات مثل "أنا لا أحب سلوكك"، أو "يجب ألا تفعل ذلك مرة أخرى"، والابتعاد عن تأنيب الطفل، بل محاولة التوصل إلى حل معاً لتحسين الموقف.
اطلبي رأى طفلك
اطلبي رأى طفلك، و حاولي الحصول على ملاحظات من طفلك هل لديه شيء يضايقه، وأخبري طفلك عن مدى حبك له.
ما هو الحديث البناء
من المهم الخروج من المحادثة بشكل صحيح؛ حتى لا يعتقد الطفل أنه خاب أملك وأنك لم تعودي تحبينه، ضعي حداً للحديث وحاولي عدم استخدام عبارات عامة وكلمات مفرطة.
نعلم جميعاً أنه لا يوجد أطفال مثاليون. لكن علينا دائماً أن نبحث عن الأفضل، ونبني طفلاً إيجابياً قادراً على الاستماع وتعديل سلوكه.
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