كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 يناير 2020 04:42 مساءً - تحار أغلب السيدات في بعض التساؤلات الآتية، هل السفر آمن أثناء الحمل؟ ما هو أفضل وقت للسفر أثناء الحمل؟ متى لا ينصح بالسفر أثناء الحمل؟ هل هناك مناطق يجب تجنب السفر إليها أثناء الحمل؟ ماذا عليّ أن أفعل قبل الذهاب في رحلة؟

ما هو تجلط الأوردة العميقة؟ ولماذا يشكل مصدر قلق للمسافرين الحوامل؟ ما هي بعض النصائح للسفر بالسيارة؟ ما هي بعض النصائح للسفر بالطائرة؟ ما هي أخطر شهور الحمل في السفر؟

التقى موقع الخليج 365 باستشاري النساء والتوليد الدكتورة هند محمد، التي أجابت عن هذه التساؤلات في بعض النقاط البسيطة التالية...

هل السفر آمن أثناء الحمل؟

بالنسبة لمعظم النساء، السفر أثناء الحمل آمن، طالما كنت أنت وجنينك في صحة جيدة، يمكنك السفر بأمان حتى تكوني حاملاً لمدة 36 أسبوعاً.

ما هو أفضل وقت للسفر أثناء الحمل؟

أفضل وقت للسفر هو منتصف فترة الحمل بين الأسبوع 14 والأسبوع 28. تحدث معظم مشكلات الحمل الشائعة في الثلث الأول والثالث. خلال منتصف فترة الحمل، عادت طاقتك، وغثيان الصباح عادة، وما زال من السهل الالتفاف، إن الانتباه إلى الطريقة التي تشعر بها هو أفضل دليل لأنشطتك.

ما هي أخطر شهور الحمل في السفر؟

تجنب السفر في أول 3 أشهر والشهر التاسع من الحمل، لا ينصح السفر إذا كان لديك بعض مضاعفات الحمل، بما في ذلك ما قبل تسمم الحمل، prelabor تمزق الأغشية، والخدج العمل، نزيف الحامل مع وجود مشيمة متقدمة أو إجهاض متكرر عليها بتجنب السفر نهائياً، قد لا يكون السفر فكرة جيدة إذا كنتِ حاملاً بأكثر من جنين واحد.

مناطق يجب على الحامل تجنب السفر إليها

Advertisements

لا ينصح بالسفر للحوامل في المناطق التي تتفشى فيها زيكا. زيكا هو مرض ينتشر عن طريق البعوض الذي يمكن أن يسبب تشوهات خطيرة. كما لا يُنصح بالسفر إلى المناطق المصابة بالملاريا، وهو مرض آخر يحمله البعوض يشكل خطراً على النساء الحوامل.

ماذا على الحامل فعله قبل السفر في رحلة؟

هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها؛ للتأكد من أن رحلتك آمنة ومريحة:

حددي موعداً لفحص طبيبك مع اختصاصي أمراض النساء والتوليد قبل السفر، عليك معرفة التاريخ الصحيح للولادة، خططي لإحضار أي أدوية بدون وصفة طبية قد تحتاجها، مثل مسكنات الألم، مرهم البواسير، مجموعة الإسعافات الأولية، وفيتامينات ما قبل الولادة. أحضري أيضاً أي أدوية موصوفة، تأكدي من تحديث لقاحاتك، فكري في المدة التي ستستغرقين للوصول إلى وجهتك النهائية. أسرع طريقة في كثير من الأحيان هي الأفضل، اجعلي خطط سفرك سهلة التغيير. فكري في شراء تأمين السفر لتغطية التذاكر والودائع التي لا يمكن ردها.

تجلط الأوردة العميقة

يزيد من خطر الإصابة بجلطات الأوردة العميقة. الحمل يزيد من خطر الإصابة بجلطات الأوردة العميقة. إذا كنت تخططين لرحلة طويلة، فاتبعي الخطوات التالية لتقليل خطر الإصابة بجلطات الأوردة العميقة:

اشربي الكثير من السوائل، ارتداء ملابس فضفاضة، المشي وعلى فترات منتظمة، على سبيل المثال، عند السفر بالسيارة، توقفي بشكل متكرر للخروج وتمتد ساقاك.

نصائح السفر بالسيارة

أثناء رحلة السيارة، اجعلي كل يوم بالسيارة أقل فترة ممكنة. ارتدي حزام المقعد في كل مرة تقومين فيها بركوب سيارة. مشبك حزام منخفض على عظامك، أسفل بطنك. ضعي حزام الكتف على جانب بطنك وعبر وسط صدرك (بين ثدييك)، خططي لإيقاف متكرر حتى تتمكني من التحرك وتمتد ساقاك.

نصائح السفر بالطائرة