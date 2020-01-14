طرق مجربة للتخلص من دهون البطن سريعاً

فقدان دهون البطن يتطلب مزيد من الوقت والجهد، لانها دهون عنيدة. بالاضافة الي انها مسؤولة افساد مظهر المرأة، هي ايضا مرتبطة بامراض القلب، متلازمة تكيس المبايض، ومرض السكري.

إذا كنتِ تعانين من تمركز الدهون في منطقة البطن أكثر من أي منطقة أخرى من الجسم، فعليكِ إلى اتباع بعض الخطوات التي تستهدف دهون البطن، بالإضافة إلى حمية مناسبة محدودة الدهون.





1- ابدئي اليوم بمياه الحلبة

يمكن لبذور الحلبة منع تراكم الدهون، كما أنها أن تحد من حساسية الأنسولين، خاصة لدى الأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع 2 .

اشربي ماء الحلبة أولاً في الصباح (أضف ملعقتين صغيرتين من بذور الحلبة إلى كوب من الماء (375 مل) واتركيهما ينقعان طوال الليل)، قبل الإفطار بثلاثين دقيقة.





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2- تناول وجبة إفطار عالية البروتين

تساعد وجبة الإفطار الغنية بالبروتين ، مثل البيض واللحم لمبر قليل الدسم، لأن البروتين يساعد على الشعور بالشبع لساعات أطول، لأن البروتينات تستغرق وقتًا أطول للهضم. تساعد الأطعمة الغنية بالبروتين على حرق السعرات الحرارية لهضم البروتين.

تساعد البروتينات أيضًا على بناء العضلات، ما يعزز عملية التمثيل الغذائي.



3- تقسيم الوجبة إلى حصص

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تقسيم الوجبة إلى حصص وسيلة رائعة للحد من السعرات الحرارية، لتحديد مقدار البروتين والخضراوات والحبوب الكاملة والدهون الصحية التي يجب أن تتناولها في كل وجبة.

يجب أن يكون نصف الطبق عبارة عن بروتين منزوع الدهون، ويجب أن يكون ربعه من الخضراوات ، والباقي يجب أن يكون عبارة عن حبوب كاملة ودهون صحية.

تناولي وجبة كل 2-3 ساعات، تشمل وجبة خفيفة صحية بين الوجبات الرئيسية، سيمنعكِ ذلك من تناول كميات كبيرة من الطعام عندما تكوني جائعة.

4- تقليل الكربوهيدرات المكررة والسكر

زيادة استهلاك الكربوهيدرات المكررة والسكر يؤدي إلى زيادة الوزن دون شك . الكربوهيدرات المكررة سهلة الهضم. وهذا بدوره يقلل الشبع ويزيد من مستويات السكر في الدم.

تناول كميات كبيرة من السكر المكرر يزيد من تمركز الدهون وزيادة الوزن الناجم عن الالتهابات . لذلك ، من الأفضل تجنب الأطعمة مثل البرغر والبيتزا والكعك والمعجنات والمشروبات الغازية وما إلى ذلك.





5- شرب كمية كافية من الماء لخفض الدهون

تثبت الدراسات المختلفة أن الماء يمكن أن تساعد في زيادة التوليد الحراري الذي بدوره يفتت الدهون كما يشعركِ بالشبع. تناولي الماء على مدار اليوم لتقليل تمركز الدهون في البطن..



6-زيادة تناول الأطعمة الغنية بالألياف

تساعد الألياف الغذائية على زيادة الشعور بالشبع عن طريق تكوين طبقة تشبه الجل في المعدة. تعمل الألياف الغذائية أيضًا كغذاء لبكتيريا الأمعاء الجيدة ، التي تعمل على تقسيم الدهون إلى أحماض دهنية قصيرة السلسلة، تساعد الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة على تقليل الدهون في البطن.

تضيف الألياف الجزء الأكبر إلى البراز ، مما يجعل انتقال الطعام في القولون أسهل. هذا ، بدوره ، يحسن الهضم.

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