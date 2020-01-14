شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحتاج جميع الرياضيين إلى تناول مكمل البروتين؟..وزارة الصحة السعودية تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة الصحة السعودية عبر موقعها الرسمي، سؤال حول مدى احتياج الرياضيين إلي تناول مكمل البروتين؟..وقدمت الوزارة معظم الآراء العلمية الخاصة بهذا الأمر، مؤكدة أن معظم الرياضيين الذين يتناولون احتياجهم اليومية من البروتين لا يحتاجون تناول مكمل البروتين.

ولكن الأشخاص أوالرياضيين الذي لا يتمكنون من إمداد أجسمهم بنسبة البروتين التي يحتاجها الجسم، فيجب عليهم تناول مكملات البروتين التعويضية، على ألا يتجاوز ذلك احتياجهم الكلي من البروتين من الطعام ومن المكمل البروتيني.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، أن هناك بعض العوامل والتي تقلل من كفائه تناول مكمل البروتين، وأبرزها العمر فكلمات تقدم الشخص بالعمر يزداد هذا الأمر، وأيضا الهرمونات أي حدوث خلل في نسبتها، وأيضا قلة نشاط العظام والكتلة العضلية، ، ولذا هناك بعض الأوقات التي ينصح بتناول البروتين بها، ومنها:

-قبل التمرين بنصف ساعة.

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-وبعد التمرين بساعة إلا ربع.

وهناك العديد من الموانع الاستخدام أو تناول مكملات البروتين، ومنها:

-علي الأشخاص الذين يعانون من حساسية الحليب تجنب تناول البروتين، لأن هذا الأمر يتسبب في العديد من المشاكل.

-إذا كان هذا الشخص يعاني من مرض النقرس فلا ينصح بتناول البروتين.

ولذا يجب علي الرياضيين الالتزام بنظام غذائي صارم يحتوي علي نسبة جيدة من البروتين، لأن هذا الأمر يساعدهم في بناء العضلات والعظام بشكل جيد وقوي.