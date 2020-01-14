صحة ورشاقة

البيتزا أفضل صحياً من حبوب الإفطار!

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 14 يناير 2020

يبتعد كثيرون عن تناول البيتزا باعتقادهم أنها تشكل ضرراً على صحتهم، خاصة لمن يتبعون حمية غذائية، وعادة ما يلجأون لتناول حبوب الإفطار بأنواعها المختلفة، ولكن تصريحات لخبيرة تغذية أثارت صدمة لعشاق الطعام الصحي.

 

وفي حديث لشبكة أي بي سي نيوز، قالت عامر، أخصائية التغذية في نيويورك: "من المدهش أن البيتزا يمكن أن تكون خياراً أكثر توازناً من العديد من حبوب الإفطار المليئة بالسكريات".

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وأضافت "تحتوي شريحة من بيتزا الجبن العادي على نسب متوازنة من الكربوهيدرات والبروتينات والدهون، في حين أن وعاء من الحبوب السكرية مع الحليب قليل الدسم،خيار غني بالسكريات والكربوهيدرات".

 

واستدركت الخبيرة بالقول إنها لا توصي بالبيتزا وجبة إفطار يومية، لكنها تحث على التركيز على توازن الكربوهيدرات الغنية بالألياف، والبروتينات الخالية من الدهون.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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