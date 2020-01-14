حقائق هامة لا تعرفها عن سرطان الثدي لدى الرجل

الثلاثاء 14 يناير 2020

سرطان الثدي هو ثاني أكثر أنواع الأورام التي تهاجم المرأة، وعلى الرغم من أنه ليس شائعاً بين الرجال، إلا أنه يهاجم الرجل أيضاً.



وتوجد حقائق خاصة بهذا الورم عندما يصيب الرجال، إليك ما تحتاج معرفته عنها:

* 1 بالمائة فقط ممن يتم تشخيص سرطان الثدي لديهم من الرجال.

* نتيجة عدم الاهتمام بمخاطر سرطان الثدي لدى الرجل، يتم تشخيص الورم لدى 40 بالمائة من المصابين الرجال في مرحلة متأخرة، ما يعيق فرص نجاح العلاج.

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* 96 بالمائة من المصابين بسرطان الثدي من الرجال يعيشون 5 سنوات أو أكثر بعد تشخيص المرض مبكراً ورصده في أنسجة الثدي فقط. وتنخفض النسبة إلى 83 بالمائة عند انتشار الورم إلى مناطق محيطة بالثدي، وتصل إلى 23 بالمائة عند انتشار السرطان في أنحاء أخرى من الجسم.

* عند تشخيص سرطان الثدي لدى الرجل يتلقى أدوية وعلاجات تمت تجربتها على النساء فقط غالباً، وفي الوقت الراهن تتعالى النداءات بإدراج رجال ضمن التجارب الدوائية الخاصة بهذا النوع من الأورام للتأكد من مدى وجود اختلافات في الجنسين تتعلّق بتأثير الدواء.

* نتيجة للنقاط السابقة فرص نجاة الرجل من سرطان الثدي أقل من المرأة، وفقاً للبيانات الطبية، على الرغم من أن احتمال إصابة الرجال هي 1 من بين 833 رجلاً.

* أهم أعراض سرطان الثدي لدى الرجل وجود تكتّل غير مؤلم في الثدي.

* من الأعراض أيضاً دخول الحلمة إلى الداخل، وخروج إفرازات منها، وربما يحدث ألم في العظام المحيطة بالثدي.