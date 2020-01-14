باحثة أردنية تبتكر جهاز للكشف المبكر عن سرطان الثدي لا يحتاج إلى "خزعة"

عمان - لايف ستايل
استطاعت الباحثة الأردنية، تنسيم الحراحشة، تصميم جهاز قادر على الكشف المبكر عن سرطان الثدي دون الحاجة لإجراء خزعة.وبحسب الباحثة، فإن الجهاز الجديد يتسم بسهولة الاستخدام، لصغر حجمه، ويوفر الوقت والجهد والمال، ويحتاج لتكاليف بسيطة، وسيساعد السيدات على إجراء الفحص الذاتي منزليا.
و المشروع يأتي كنتيجة لدعم صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية من خلال مشروع الأبحاث التطبيقية، وبهدف تحفيز الابتكار العلمي والتكنولوجي المجتمعي، والحاجة إلى إيجاد حلول تطبيقية لمشاكل واحتياجات المجتمع.ويستثمر الصندوق من خلال تحفيز طاقات الشباب والباحثين وأصحاب الأفكار البحثية التطبيقية، أو الأشخاص الذين لديهم حلول علمية مبتكرة للتحديات التي تواجه مجتمعاتهم، من أجل المساهمة في توفير فرص التشغيل في مجال الأبحاث التطبيقية.
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