شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تؤكد أنك فى فترة انقطاع الطمث.. جفاف العين والكدمات أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عند المرور بمرحلة انقطاع الطمث أي الدورة الشهرية، يزداد ظهور العديد من الأعراض على المرأة التي تمر بهذه الفترة الحرجة، فالمتعارف عليه هو ظهور هبات ساخنة فقط، ولكن في حقيقة الأمر أن هناك العديد من الأمور التي يجب التعرف عليها وفقا لموقع " thehealthy".

فقد أشار التقرير أن متوسط ​​سن انقطاع الطمث هو 52 عاما، فالتحولات أو التغيرات الهرمونية هي السبب في هذا الأمر، كما أن هناك بعض الأمور والأعراض التي توضح أنك هذه المرأة اقترب موعد انقطاع الطمث، ومنها:

-ظهور كدمات في الجسم، فنتيجة للتغيرات الهرمونية التي تحدث للمرأة خلال هذه الفترة فيصبح الجلد أرق، وهذا يزداد من ظهور الكدمات بشكل ملحوظ.

-بسبب التغيرات الهرمونية التي تتعرض لها النساء، فيزداد تعرض العين للجفاف، بالإضافة إلي ظهور التجاعيد حول العين بشكل ملحوظ.

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-يزداد تعرض المرأة خلال مرحلة انقطاع الطمث إلي بعض الأمور أبرزها عدم التركيز، والشعور الدائم بالإجهاد، وهذا الأمر نتيجة لتحويل هذا الاستروجين الزائد إلى هرمون الإجهاد.

-أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، إلي أن النساء اللاتي يتعرضن للمرور بمرحلة انقطاع الطمث هم الأكثر عرضة للشعور بالاكتئاب والرغبة الملحة بالبكاء، نتيجة للتغيرات الهرمونية التي تطرق عليهن الحياة.

-أوضحت التقرير إلي أن النساء نتيجة للتغيرات الهرمونية التي تطرق حياتهن بسبب انقطاع الدورة الشهرية، يتعرضن لزيادة ملحوظة في الوزن، ولكن عليكي تناول الأطعمة الصحية وممارسة الرياضة اليومية لتجنب هذه الزيادة في الوزن.

-من أبرز الأعراض التي تظهر علي النساء خلال مرحلة انقطاع الطمث هو ظهور التجاعيد في البشرة، وهذا الأمر يزيد من تعرضك للمشاكل في المظهر الخارجي، لأن النساء في هذه المرحلة يشعرن بأنهن كبروا في السن.

-التعرض للأرق يعد من الأمور التي تصاب النساء خلال مرحلة انقطاع الطمث، وذلك نتيجة لنقص نسبة هرمون البروجسترون الذي يساهم في الشعور يزداد الشعور بالأرق والتوتر والقلق.