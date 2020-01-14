شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب آلام البطن في الشتاء وطرق طبيعية لعلاجها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى الشعور بآلام البطن خلال موسم الشتاء، وتساعد بعض الطرق الطبيعية في علاج هذه الآلام لتجنب مضاعفاتها وتأثيرها الضار على الجسم.

يمكن أن يتسبب موسم الشتاء في زيادة الشعور بالام البطن، ويرجع ذلك لعدة أسباب متعلقة ببرودة الطقس، بالإضافة إلى عادات يومية خاطئة تزيد من تفاقم المشكلة.

أسباب آلام البطن في الشتاء

1- عدم شرب كميات كافية من الماء

عادةً ما يقل معدل شرب الماء في موسم الشتاء، وذلك نتيجة انخفاض الشعور بالعطش على عكس موسم الصيف الحار.

ويؤثر عدم شرب الماء على صحة المعدة والأمعاء بالسلب، لأن الماء يساعد في تخليص الجسم من السموم، وبالتالي تزداد فرص الإصابة بالإمساك والإنتفاخ، بالإضافة إلى الجفاف الذي يؤثر على صحة الجسم بشكل عام.

ينصح بالاستمرار في شرب الماء خلال موسم الشتاء، ويمكن تناول الأعشاب الدافئة وعصائر الفواكه الشتوية التي تعزز نسبة الماء في الجسم.

2- قلة الحركة

يميل كثير من الأشخاص إلى الكسل والخمول في موسم الشتاء البارد، بالإضافة إلى زيادة الشعور بالجوع وتناول الأطعمة المختلفة، والتي يصعب هضمها دون تحريك الجسم مما يسبب الإصابة بالإنتفاخ.

يجب الإنتظام على ممارسة الرياضة في موسم الشتاء يومياً ولمدة 30 دقيقة، وخاصةً أنها تساعد في الشعور بالدفء في الأجواء الباردة.

ويمكن اختيار الرياضة الخفيفة مثل رياضة المشي في الصباح أو الركض، بالإضافة إلى التمارين البسيطة التي يمكن القيام بها في المنزل.

3- الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي

يرتبط موسم الشتاء بأمراض الجهاز التنفسي الشائعة مثل نزلات البرد والأنفلونزا والتهاب الحلق وغيرها من الإلتهابات.

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ويمكن أن تكون الام البطن أحد الأعراض الأساسية لهذه الأمراض، وذلك نتيجة وجود عدوى بكتيرية أو فيروسية بالجسم.

وتساعد المشروبات الدافئة في تهدئة أمراض الجهاز التنفسي وتخفيف أعراضها مثل النعناع واليانسون والبابونج، وينصح بإضافة العسل الأبيض إليها.

كما ينبغي تناول الفواكه الغنية بفيتامين سي في موسم الشتاء لتعزيز مناعة الجسم ضد العدوى.

4- الإفراط في تناول الطعام

تزداد فرص تناول كثير من الطعام في موسم الشتاء، وذلك نتيجة المكوث في المنزل لفترات طويلة أثناء الطقس البارد، كما أن كثير من الأشخاص يشتهون لتناول الحلويات في موسم الشتاء، مما يؤثر على صحة الجهاز الهضمي ويصيبه باضطرابات، كما أنه يؤدي إلى زيادة الوزن.

ينصح بتحديد حمية غذائية تناسب موسم الشتاء للحصول على العناصر الغذائية الهامة والإبتعاد عن الأطعمة غير الصحية التي تسبب مشاكل المعدة والإصابة بالسمنة.

5- عدم تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك

واحدة من أسهل الطرق للمساعدة في تقليل الشعور بالانتفاخ هي تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك، وهي عبارة عن بكتيريا نافعة تعزز صحة الأمعاء وتقلل من فرص الإصابة بمشاكل الجهاز الهضمي.

عادةً ما يتم تجاهل الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك في موسم الشتاء، وذلك لوجود العديد من الأطعمة المفضلة خلال هذا الموسم، ولكن هذا أمر خاطيء، فمن الضروري إدراجها ضمن النظام الغذائي اليومي.

ويعد الزبادي من أكثر الأطعمة التي تحتوي على نسبة مرتفعة من البروبيوتيك، ولذلك ينصح بتناول كوب من الزبادي يومياً سواء في الصباح أو قبل النوم لتحسين وظائف الجهاز الهضمي وتقليل الام البطن.

6- تناول الأطعمة الباردة

يجب الإبتعاد عن الأطعمة الباردة في موسم الشتاء، وذلك لأنها تقوم بتحفيز السوائل بالمعدة، مما يؤدي إلى تقلص الدورة الدموية في الجهاز الهضمي وحدوث عسر الهضم.

يفضل اختيار الأطعمة الدافئة وخاصةً في وجبة الإفطار لتجنب مشكلات المعدة في الشتاء.