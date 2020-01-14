شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو مرض الخناق الذى يصيب الأطفال والرضع وما علاجه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخناق أو الدفتريا من أمراض الجهاز التنفسي العلوى التى تصيب الأطفال الرضع والصغار، وأبرز أعراضه السعال الذى يشبه النباح وضيق التنفس، وعادة ما يتحسن هذا المرض ويشفى من تلقاء نفسه، ويسمى أيضاً التهاب الحنجرة الحاد، حيث ينتج عن عدوى فيروسية، نتعرف فى السطور التالية على تشخيص الإصابة بمرض الخناق وعلاجه، وفقاً لموقع radiologyinfo.





ما هو مرض الخناق

الخناق أو ما يعرف أيضًا بالتهاب الحنجرة الحاد، من أمراض الجهاز التنفسى التى غالبًا ما تحدث بسبب عدوى فيروسية تسبب تورمًا في الحلق حول الحبال الصوتية والقصبة الهوائية أو القصبة الهوائية.

الأعراض تميل إلى أن تكون أسوأ في الليل ويمكن أن تستمر لمدة ستة أيام.

تحدث معظم الحالات في المرضى الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة.

تشخيص مرض الخناق

عادة ما يتم تشخيص الأطفال الذين يعانون من الخناق على أساس الفحص السريري، حيث قد يستمع الطبيب إلى تنفس طفلك من خلال السماعة للصفير و​​صوت التنفس.

قد يكشف الفحص البصري للحلق عن احمرار في مجرى الهواء العلوي ورفرف الأنسجة في الحلق الذي يمنع الطعام والسائل من دخول القصبة الهوائية والرئتين.

-فحص الصدر بالأشعة السينية: الأشعة السينية في الرقبة أو الصدر هي خيار التصوير الأولي للمساعدة في التشخيص واستبعاد الأسباب المحتملة الأخرى لأعراض مماثلة مثل ابتلاع جسم غريب.

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-غالبًا ما تظهر الأشعة السينية لمرضى الأطفال المصابين بمرض الخناق ضيقًا في مجرى الهواء أسفل الحبال الصوتية.



الخناق

علاج الخناق

عادة ما يتحسن الخناق من تلقاء نفسه، ويمكن علاج معظم الحالات بأمان في المنزل.

-تركز العلاجات المنزلية على تحسين التنفس عن طريق إدخال الرطوبة أو الهواء البارد في المكان، يمكنك تشغيل الماء الساخن في الحمام الخاص بك مع إغلاق باب الحمام والنوافذ وإحضار طفلك إلى الغرفة البخارية لمدة 10 دقائق.

- في الأشهر الأكثر برودة ، قد يؤدي إخراج طفلك إلى الخارج لبضع دقائق إلى تخفيف الأعراض.

-يمكن أن يساعد تشغيل جهاز تبخير الهواء البارد في غرفة نوم الطفل في الليل أيضًا على تحسين التنفس.

-يمكن استخدام الأسيتامينوفين أو الإيبوبروفين لخفض الحمى وجعل طفلك أكثر راحة.

-تُستخدم أحيانًا أدوية الستيرويد والبخاخات الدوائية لتقليل التورم في مجرى الهواء العلوي عند الأطفال الذين يعانون من الخناق.

تشمل علامات الحالة الأكثر خطورة من مرض الخناق تشمل زيادة أو استمرار صعوبة التنفس ، والإرهاق ، والتلوين المزرق للجلد والجفاف، ويجب زيارة المستشفى فوراً.